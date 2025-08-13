Uno Entre Rios | Ovación | Supercopa de Europa

PSG y Tottenham van por la Supercopa de Europa

Franceses e ingleses se medirán este miércoles en la final de la Supercopa de Europa. El partido se jugará desde las 16, en Údine, Italia.

13 de agosto 2025 · 08:00hs
La Supercopa de Europa tendrá este miércoles un nuevo campeón.

La Supercopa de Europa tendrá este miércoles un nuevo campeón.

PSG y Tottenham se enfrentarán este miércoles para definir al nuevo campeón de la Supercopa de Europa. El encuentro se podrá ver a partir de las 16 por Fox Sports, ESPN y Disney +, y se llevará a cabo en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia, que tiene capacidad para casi 26 mil espectadores.

El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro, mientras que en el VAR estarán los alemanes Marco Fritz y Bastian Dankert, junto con el francés Jérome Brisard.

El paranaense Eric Remedi titular en Peñarol ante Racing

Racing perdió con Peñarol en Uruguay por la ida de los octavos

Huracán sufrió en la altura de Manizales.

Huracán fue derrotado por la mínima en Colombia

El PSG, que es dirigido por el español Luis Enrique, viene de tener una temporada verdaderamente histórica, en la que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la UEFA Champions League, en la que goleó 5 a 0 al Inter en la final. De todas maneras, el equipo de la capital francesa viene de sufrir un durísimo golpe en la final del Mundial de Clubes, donde cayó 3 a 0 ante el Chelsea pese a haber llegado como el gran candidato.

El Tottenham, por su parte, ganó la UEFA Europa League tras vencer en la final a Manchester United. Esta consagración además le permitió salvar la temporada, ya que le dio la clasificación a la nueva edición de la UEFA Champions League.

Formaciones para PSG y Tottenham

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Hora y TV: 16 (Fox Sports, ESPN y Disney+).

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal).

Estadio: Bluenergy Stadium de Údine (Italia).

