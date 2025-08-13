PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

¡El PSG es el campeón de la Supercopa de Europa! En el estadio Bluenergy, empataron 2-2 contra el Tottenham y luego, vencieron 4-3 en la tanda de penales. El cero se rompió a los 39 minutos del primer tiempo, cuando un disparo de Joao Palhinha pegó en el travesaño y en el rebote, Micky Van de Ven convirtió el gol. Apenas iniciado el complemento, Pedro Porro envió un centro al segundo palo para Cristian Cuti Romero, quien cabeceó y realizó el segundo tanto.