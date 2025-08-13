Uno Entre Rios | Ovación | Tottenham

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Tottenham dejó escapar una ventaja de dos goles en nueve minutos, igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario y cayeron 4-3 desde los doce pasos.

13 de agosto 2025 · 18:21hs
¡El PSG es el campeón de la Supercopa de Europa! En el estadio Bluenergy, empataron 2-2 contra el Tottenham y luego, vencieron 4-3 en la tanda de penales. El cero se rompió a los 39 minutos del primer tiempo, cuando un disparo de Joao Palhinha pegó en el travesaño y en el rebote, Micky Van de Ven convirtió el gol. Apenas iniciado el complemento, Pedro Porro envió un centro al segundo palo para Cristian Cuti Romero, quien cabeceó y realizó el segundo tanto.

A 5' del cierre, Kang-In Lee descontó con un golazo de afuera del área. En tiempo agregado, Dembélé tiró un centro potente para Gonçalo Ramos que tan sólo tuvo que poner la cabeza para igualar el marcador. En la tanda de penales, los dirigidos por Luis Enrique se impusieron con un tiro definitorio de Nuno Mendes, que le dio el trofeo a su equipo.

