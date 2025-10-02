La entrerriana Yasmín Scheffer lleva 53 goles y busca superar los 55 de 2024 Yasmín Scheffer, de Villaguay y figura en San Benito, lleva 53 goles en 2025 y está a dos de igualar los 55 que marcó en toda la temporada 2024. 2 de octubre 2025 · 13:21hs

Foto: Gentileza/Lucas Ducasse La entrerriana Yasmín Scheffer lleva 53 goles y busca superar los 55 de 2024.

Yasmín Scheffer está viviendo un 2025 espectacular. La delantera, oriunda de Villaguay y actualmente jugadora de San Benito, sigue encendida en la Copa de la Liga Femenina. Ya suma 53 goles en lo que va del año y está a solo dos tantos de igualar los 55 que marcó en todo 2024.

Su capacidad goleadora no solo la convierte en una de las máximas artilleras del fútbol femenino paranaense, sino también en una de las jugadoras más determinantes del torneo. Partido tras partido, Scheffer demuestra que su instinto en el área es letal, y que su crecimiento no tiene techo.

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

Yasmín Scheffer, a un paso de superar su marca de 2024 Embed Actualmente, es la goleadora de la Copa de la Liga Femenina con 17 tantos, liderando la tabla de artilleras con amplia diferencia. Su presencia en el área rival es una amenaza constante, y se ha transformado en la pieza clave del ataque de Las Santas.