Uno Entre Rios | Ovación | Yasmín Scheffer

La entrerriana Yasmín Scheffer lleva 53 goles y busca superar los 55 de 2024

Yasmín Scheffer, de Villaguay y figura en San Benito, lleva 53 goles en 2025 y está a dos de igualar los 55 que marcó en toda la temporada 2024.

2 de octubre 2025 · 13:21hs
La entrerriana Yasmín Scheffer lleva 53 goles y busca superar los 55 de 2024.

Foto: Gentileza/Lucas Ducasse

La entrerriana Yasmín Scheffer lleva 53 goles y busca superar los 55 de 2024.

Yasmín Scheffer está viviendo un 2025 espectacular. La delantera, oriunda de Villaguay y actualmente jugadora de San Benito, sigue encendida en la Copa de la Liga Femenina. Ya suma 53 goles en lo que va del año y está a solo dos tantos de igualar los 55 que marcó en todo 2024.

Su capacidad goleadora no solo la convierte en una de las máximas artilleras del fútbol femenino paranaense, sino también en una de las jugadoras más determinantes del torneo. Partido tras partido, Scheffer demuestra que su instinto en el área es letal, y que su crecimiento no tiene techo.

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata.

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

atletico parana sigue sumando incorporaciones para el regional amateur

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

Yasmín Scheffer, a un paso de superar su marca de 2024

Embed

Actualmente, es la goleadora de la Copa de la Liga Femenina con 17 tantos, liderando la tabla de artilleras con amplia diferencia. Su presencia en el área rival es una amenaza constante, y se ha transformado en la pieza clave del ataque de Las Santas.

Yasmín Scheffer San Benito Villaguay
Noticias relacionadas
¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Talleres derrotó a Rowing en el cierre de la octava fecha del Clausura de la APB

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

racing y river animaran un partido con mucho morbo

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Fury Fight 3: los representantes del Team La Gitana.

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Ver comentarios

Lo último

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ultimo Momento
Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Pago TIC revoluciona la recaudación digital en Entre Ríos

Pago TIC revoluciona la recaudación digital en Entre Ríos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Ovación
Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

La provincia
El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: "Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí"

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Dejanos tu comentario