Paulo Dybala integrará la lista preliminar de la Selección

Desde Ezeiza también le hicieron un guiño, dándole a entender que el esfuerzo no será en vano: viajó a evaluarlo el kinesiólogo de la Selección, que además lo acompañó en los primeros compases de la puesta a punto. En conclusión, su nombre no faltará en la nómina preliminar, que no hay que descartar que sea de... 55 jugadores.

A pesar de que quedó instalado que esta primera lista (que es interna, la AFA se la envía a la FIFA y no es obligatoria su divulgación) constará de 35 nombres, el reglamento habilita a que la misma tenga un límite de 55. Y ante la posibilidad de ampliar la base ante las contingencias (que ya empezaron a surgir con las lesiones, como la citada de Dybala, la de Di María o la de Juan Foyth), existe la chance concreta de que el cuerpo técnico utilice todos los cupos como prevención.

Paulo Dybala.jpg Paulo Dybala hizo un golazo para el triunfo de la Roma.

La nómina definitiva de 26 futbolistas tiene que ser entregada antes del 14 de noviembre. Y todo indica que Scaloni también exprimirá hasta el último segundo. “No hay que olvidarse que en Europa todavía quedan tres semanas de competencia”, advirtió una fuente cercana al cuerpo técnico, abriendo el paraguas ante nuevos contratiempos. Una vez oficializada la lista, la delegación viajará hacia Qatar (el grueso lo hará desde Argentina; los que se encuentran en el Viejo Continente lo harán desde los países en los que juegan) para instalarse en el búnker acondicionado en la Universidad, en Doha.

Antes del debut, pautado para el 22 de noviembre ante Arabia Saudita a las 7 AM en el estadio Lusail, sólo saldrá del predio para trasladarse a Abu Dhabi para probarse ante Emiratos Árabes el 16/11, en el último amistoso antes del gran desafío de intentar devolverle la Copa del Mundo a la Argentina, trofeo que se le niega desde México 1986, con un Diego Maradona colosal.

En todo ese periplo apuesta a estar Dybala, que a los 28 años no quiere dejar pasar su chance de disputar su segundo Mundial, y así dejar atrás el mal sabor que le dejó a todo el plantel la experiencia en Rusia 2018.