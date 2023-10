"Para Atlético Neuquén será una experiencia linda"

“Los chicos vienen bien. Lo bueno es que venimos con ritmo futbolístico por la participación en la Liga. Lo contradictorio es el tema burocrático y todo lo que conlleva al mercado de pases. No sólo por el factor económico, sino que se dificulta porque hay jugadores que están compitiendo en otras ligas o en la misma liga y los mismos clubes no pueden o no quieren cederlo porque significa desmantelarles el equipo y eso es razonable. De todos modos cuento con una base de chicos con la que venimos trabajando desde principio de año. Desde ese lugar me deja tranquilo porque hemos ganados tiempo”, resaltó Chitero, en diálogo con Ovación.

La tranquilidad del entrenador no obedece únicamente al tiempo que lleva al frente del equipo. La respuestas de sus dirigidos dentro del escenario de juego aportaron confianza y esperanza. “Hice una evaluación en este tiempo. Se que necesitaba incorporar en determinados sectores para competir en el Regional. Conocemos a los jugadores y nos damos cuenta que necesitamos otras características, pero también la llegada de nuevos valores también hace a la competencia interna. Lo bueno es el hecho de haber trabajado desde temprano nos permitió realizar un análisis más profundo. De esa manera tuvimos que retocar en ciertos lugares”, relató el Checo.

Neuquen vs argentino Juniors.jpg Sergio Chitero, entrenador de Atlético Neuquén. Gentileza: Jona El Pipa

A menos de una semana de asumir el primer desafío en la competencia el DT afirmó que Neuquén llega a la competencia como exige las circunstancias. “Es lógico que uno quisiera tener la posibilidad de incorporar otros valores que hayan tenido otro roce y otra experiencia que pueden jerarquizar y ayudar a madurar más rápido a los chicos que vienen trabajando desde hace bastante. De todos modos en línea generales estamos conformes porque venimos realizando un trabajo serio dentro de lo que es el amateurismo. Neuquén debería tener las armas suficiente para hacer una primera rueda aceptable y tratar de pelear la clasificación. Tenemos que estar bien concentrados y tratar de hacer partidos prolijos sabiendo que vamos por la clasificación”, aspiró.

Al momento de realizar un análisis del grupo donde competirá Neuquén, opinó: “En la zona debería haber buena competencia entre los cuatro equipos. A Sportivo lo conocemos y sabemos como tenemos que actuar ante ellos. No conocemos en profundidad a Arsenal y a Unión Agrarios, pero trataremos de imponernos con nuestro estilo y sacar diferencia de local que será importantístimo”.

Por otro lado, el Checo adelantó que sus dirigidos están motivados por el desafío que asumirán. “Los chicos están bien, súper entusiasmado. Tienen mucha información, están trabajados. Será una experiencia linda que se le presenta al club y a los jugadores. Hay chicos como (Jean Pierre) Amatti, Lorenzón, (Sebastián) Arbitelli que están en una edad promedio linda para poder disfrutar y exigir. Deberían exigirse para demostrarse que en el amateurismo se puede consolidar un trabajo y el deseo de ir por más que de eso se trata la vida y el deporte. El orgullo, el querer tocar la gloria. Tengo chicos que pueden hacer un buen papel. Se tienen que contagiar par disputar un torneo totalmente diferente al de la Liga”.

Por último, el Checo indicó que el primer paso será importante en las aspiraciones del Pingüi. “Arrancamos de visitante ante un rival que conocemos y en una cancha con buenas dimensiones para poder desarrollar lo que sabemos hacer. Sportivo hará su trabajo y sin dudas que un resultado positivo será bueno desde el aspecto anímico. Estamos convencidos que haremos un buen torneo”, cerró.

Los valores que se sumaron

Atlético Neuquén sumó incorporaciones para competir en el Torneo Regional Amateur. El delantero Claudio Velázquez arribó desde Camioneros. Ismael Arellano, otro atacante, tendrá un nuevo ciclo en la entidad del sur de la capital entrerriana. También se incorporó el mediocampista central Francisco Berdún, con pasado en Defensores de Pronunciamiento. Sergio Chitero espera por la llegada de nuevos intérpretes.