Hasta que se encontró con su lugar en el mundo: San Benito. Con Sanbe logró ganar la Newell’s Cup en Rosario en 2021. Luego ganó la Copa de Oro tras vencer a Mariano Moreno en la final y fue subcampeona del torneo provincial. Además le propuso matrimonio a su DT luego de un partido y formó una familia. Jugadora, dirigente y luchadora Golazo. Pame es una de las referentes de San Benito, club al que ama. Va por todo en el fútbol femenino.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca. Cuando logramos hacernos socios con mi papá y pudimos ir a la cancha y vivir toda esa adrenalina, dije acá quiero estar.

—¿Un club?

—San Benito.

—¿Un triunfo?

—La final de la Copa de Liga ante Mariano Moreno que nos dio el campeonato.

—¿Un partido inolvidable?

—Frente a Unión de Crespo por la décima fecha del torneo 2021 cuando hago el gol del descuento y luego del partido le propongo matrimonio a Juan Pablo Giannecchine.

—¿Una cancha?

—Un lindo espacio fue en el predio Griffa, donde entrena Newell’s, en la cancha principal. Y estadio, la cancha de Atlético Paraná, donde jugamos la final.

—¿Un equipo?

—El único equipo en el que quiero jugar y hacer cosas importantes es San Benito.

—¿Con quién te gustaría abrazarte después de un gol?

—Algo imposible, con Alex Morgan.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Carlos Tevez, Román Riquelme, Paula Pareto, Lucha Aymar y el Cali Izquierdoz.

—¿Tres del mundo?

—Alex Morgan, Cristiano Ronaldo y Marta.

—¿Para qué sos buena?

—Me considero buena en la cocina, me gusta cocinar. En la profesión no sé si soy buena, pero soy insistente y termino obteniendo buenos resultados. Y después para los deportes en general. Más allá de que cuando uno le dedica más tiempo puede ser mejor.

—¿Un plato que hagas?

—Canelones de verduras con acelga o con espinaca. Con salsa blanca y salsa roja, completo.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Si tuviera, ja. Disfrutar más de mi familia porque a veces uno por la vorágine los deja de lado en Hernandarias. Estar más tiempo con mis sobrinos y pasear.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias, creo que por eso me hice abogada. La mentira. Que me pasen por adelante con la pelota y no me la den. Y la mediocridad de no entender que los procesos levan tiempo, hay tiempos que son demasiado largos.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mis compañeras haciendo tik tok me hacen reír mucho. Las inferiores de San Benito. Esa niñez tan presente.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Unos botines que me vinieron un talle de un pie y otro talle del otro pie. Los devolví y a los tres meses y medio me devolvieron la plata.

—¿Una comida preferida?

—Canelones de verdura.

—¿Un postre?

—Flan mixto con dulce de leche y crema.

—¿Una bebida?

—Sprite con limón.

—¿Qué música escuchás?

—Pop, todo.

—¿Una banda o solista?

—Morat.

—¿Una película o serie?

—Avatar por todos los valores que tiene, y serie me enamoré de La ley y el orden, por eso soy abogada.

—¿Un viaje?

—Al norte con mis amigas en pleno invierno.

—¿Una ciudad?

—Nueva York

—¿Un lugar de Paraná?

—El Thompson.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Italia, Francia, Europa en general y Estados Unidos.

—¿Un hombre?

—Mi papá Rubén.

—¿Una mujer?

—Mi mamá Orfilia.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Si vamos a lo deportivo calculo que el más groso es el del DT de la Selección Femenina, Germán Portanova. Y el de mi viejo y a Juan Pablo a quien tengo de ejemplo.

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleee?

—A Megan Rapinoe. Es una figura que admiro.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Futbolista. Me hubiese gustado haber arrancado con más tiempo. Hoy ya al deporte lo veo más desde lo dirigencial. Pero si no hubiese sido abogada me hubiera gustado dedicarme de lleno a ser futbolista.

—¿A quién le sacás una roja?

—A todos los hipócritas que dicen que hacen cosas por el deporte femenino pero levantan bandera y no hacen nada.

LA SELFIE RECARGADA

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River y la de Mariano Moreno.

—¿Cuántos grupo de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo un montón, pero me quedo con el de la Primera de San Benito.

—¿Con quién te gustaría sacarte una selfie?

—Con Juan Pablo Giannecchine levantando la Copa del ascenso de Primera C