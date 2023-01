El futbolista entrerriano Nicolás Silva se convirtió este lunes en el flamante refuerzo de Chaco For Ever para la próxima temporada de la Primera Nacional.

Nicolás Silva firmó y jugará en Chaco For Ever.

El futbolista entrerriano Nicolás Silva se convirtió este lunes en el flamante refuerzo de Chaco For Ever para la próxima temporada de la Primera Nacional. El oriundo de Rosario del Tala viene de jugar en el exterior, más precisamente en la Sociedad Deportiva Aucas, de Ecuador, y afrontará su segundo ciclo en el cuadro Albinegro.

Es que el Mosquito, con pasado en Sportivo Urquiza de la Liga Paranaense de Fútbol, jugó en For Ever en el Torneo Federal A y retornará a la institución chaqueña luego de nueve años. A ese club había llegado desde Sportivo Las Parejas, luego de haber desarrollado parte de su formación en las inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario.