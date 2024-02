Nadia Fernández: "Aportar al equipo y pelear el campeonato".

La concordiense Nadia Fernández se convirtió en nueva jugadora de Banfield. "Me recibieron de la mejor manera, lo que me hizo más fácil la adaptación", aseguró.

Entre Ríos no para de desplegar sus talentos a lo largo y ancho de la Argentina. Esta vez fue el turno de la mediocampista concordiense Nadia Fernández. La misma se convirtió en nueva jugadora de Banfield tras cinco años defendiendo los colores de Rosario Central.

Nadia Fernández vestirá la camiseta de Banfield en la temporada 2024

Por otro lado, Nadia ya demostró que quiere ponérsela difícil a su entrenadora al momento de definir el 11 inicial. Pues, en su primer amistoso de pretemporada la oriunda de Concordia se lució y convirtió un gol en la victoria de su equipo por 2-1 ante Platense.

UNO tuvo la posibilidad de dialogar con la futbolista, la cual reveló que desea pelear lo más arriba posible en el campeonato. Además, quiere superar lo demostrado el año pasado para seguir siendo convocada a la Selección Argentina.

—¿Qué motivos te llevaron a decidirte por Banfield?

—Hablando con mi representante y basándonos en lo que queríamos para este año, vimos que la mejor opción de las que tenía era Banfield. Así que le dimos el sí al Taladro.

—¿Cómo han sido estos días con tus nuevas compañeras?

—Muy buenos. Las chicas son buena onda y me recibieron de la mejor manera, lo que me hizo más fácil la adaptación.

—¿Cómo viene siendo la preparación para este año?

—Bastante intensa, arrancamos temprano con la pretemporada, así que tenemos tiempo para adaptarnos entre nosotras y lograr lo que pide la entrenadora.

—¿Qué objetivos te propusiste?

—A nivel grupal, poder estar en los puestos de arriba, aportar al equipo y pelear el campeonato. A nivel personal, superar lo que fue el año anterior y poder tener más convocatorias a la Selección Argentina.

—¿Buscarán ser protagonistas del torneo?

—Obviamente. Es lo que todo equipo busca y con Banfield no va a ser diferente, vamos a estar dando lo mejor de nosotras.

—¿Fue difícil irte de Rosario Central?

Sí. Fueron cinco años viviendo en Rosario y fue un club que me dio mucho. Me costó dejar un equipo en donde tenía varias amistades.

—¿Cómo ves el nivel del fútbol femenino en Entre Ríos?

No voy a ver hace mucho por el tema de no tener días libres en el año. Pero viendo lo que fue la Copa Federal, se nota el crecimiento. Sé que también hay muy buenas jugadoras que se destacan en la liga y saber que el día de mañana se les puede dar la oportunidad de poder jugar en algún club de AFA me alegra mucho.

Calendario definido. Al igual que en el fútbol masculino, las chicas comenzarán con la Copa de la Liga Profesional. Si bien no hay una fecha establecida la misma comenzaría a mediados de marzo. Esto se debe a que la Selección Argentina jugará la Copa Oro de Concacaf W (será la edición inaugural de la Copa Oro Femenina, el torneo internacional de selecciones nacionales femeninas absolutas de la Concacaf y participarán 12 equipos, incluyendo a cuatro selecciones invitadas de la Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay) desde el martes 20 de febrero al domingo 10 de marzo. El segundo torneo está estipulado para julio o agosto. Además, en octubre se disputará una nueva edición de la Copa Libertadores de América Femenina, con Boca Juniors como único representante de la Argentina.

Cabe destacar que el fútbol femenino de este año estará conformado por Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Huracán, Rosario Central, UAI Urquiza, Belgrano de Córdoba, Independiente de Avellaneda, Racing Club, Banfield, Platense, Social Atlético Televisión, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de Buenos Aires, Excursionistas y los dos ascendidos, San Luis Fútbol Club y Newell’s Old Boys.

Convocada. Nadia Fernández fue convocada a la Selección Argentina junto a sus compañeras Rocío Díaz y Verónica Acuña. La concordiense formará parte de los entrenamientos que se llevarán a cabo en el predio de AFA Lionel Andrés Messi del miércoles 6 al sábado 9 de febrero para comenzar a encarar los diferentes compromisos que el equipo dirigido por Germán Portanova tiene por delante.

El seleccionado viene de participar del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, donde España se consagró campeón por primera vez en su historia (Estados Unidos es el país más ganador con cuatro títulos). Desafortunadamente, el equipo no pudo lograr la victoria histórica con la que se habían ilusionado (finalizaron últimas en su grupo, donde empataron un partido, perdieron dos y no cosecharon victorias). Pero dieron grandes muestras de crecimiento colectivo.