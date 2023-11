Miriam León busca seguir rompiendo límites.

WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.56.33.jpeg

Ahí es donde entra Miriam León en escena, una apasionada por el atletismo y que ha participado de infinidad de maratones a lo largo de estos años. También es abogada y emprendedora, lo que la hace una atleta todo terreno.

UNO dialogó con la entrerriana y reveló cómo hace para tener los objetivos claros.

Primeramente Miriam reveló los motivos que la llevaron a encontrarse con el atletismo: “No hay un motivo central. Crecí en una zona rural en la que iba a la escuela con muy pocos alumnos y a los 11/12 años nació en mí eso de querer entrenar. Tampoco tenía zapatillas deportivas para salir a entrenar y lo hacía con unas comunes. Después hubo una competencia en una escuela de la zona en la que vivía y de ahí en más no paré nunca más. Siempre salía a correr dos o tres kilómetros, y así fui sumando. A los 15 encontré la Escuela de Atletismo Municipal y me fui al polideportivo donde se daban las clases. A anotarme, y de ahí en más siempre estuve entrenando. Después de unos cuatro años en la pista, comencé a correr pedestrismo”.

Luego mencionó cómo hace para superarse día a día: “La constancia y disciplina son lo que llevan a uno a superarse día a día. De todas maneras, mi mayor superación ha sido en estos últimos dos años, donde mis marcas y mis tiempos han sido muy satisfactorios”.

Por otro lado, se refirió a los Atletismo principales aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de competir: “Un buen descanso y una alimentación lo más ordenada posible. De hecho, desde que arranqué a correr siempre he sido muy ordenada con el tema comidas y creo que eso es lo fundamental, porque preparando los 42 kilómetros de año, fue la clave. Me recuperé mucho mejor y prácticamente no lo sentí, a pesar de haber sido mi debut. A los dos días ya estaba entrenando normal, cosa que generalmente no pasa. Sin embargo, una buena base de alimentación creo que es lo fundamental a tener en cuenta cuando uno entrena, y sobre todo el descanso. Ya que al tener una vida tan ágil entre entrenamiento, profesión y demás, la falta de descanso lleva a que no te alcance tanta disciplina y constancia para mejorar”.

León indicó como hace para manejar la frustración deportiva cuando un objetivo no se logra: “Considero que el deporte te ayuda desde muy chico a lidiar con la frustración. Pero para mí no ha sido un impedimento para poder progresar. Creo que eso que te da el deporte, de saber que por ahí vas a buscar un objetivo y no sale como querés, te da mucha más fuerza y si algo no me sale como lo planeé voy de nuevo con más fuerza, hasta que me salga. De hecho, estuve mucho tiempo queriendo bajar los 40 minutos en los 10 kilómetros y no por eso dejé de intentar”.

La oriunda de Villaguay hizo su balance anual: “Este año ha sido muy bueno y satisfactorio para mí en todos los planos. Dentro de los objetivos que me planteé he logrado cosas que ni yo me las esperaba. Porque uno sueña en grande, pero no tanto (entre risas)”.

“Mi 2024 va a arrancar con un nuevo proyecto de 42 kilómetros. Debuté en Rosario, pero dentro de las posibilidades está que vaya a Mendoza en abril. En diciembre ya tengo que arrancar a prepararme, así que posiblemente ese sea el objetivo principal y de ahí en más, iré viendo cómo se acomoda todo para el resto de las competencias”, siguió.

La atleta, abogada y emprendedora destacó que el orden es su clave para equilibrar sus actividades: “Soy bastante organizada con mi vida, desde muy chica. Así que lo equilibro bastante bien, sobre todo porque uno no puede dejar de compartir con su familia y sus amigos, que también necesitan de nuestro tiempo. Creo que es el orden lo que me ha llevado a poder equilibrar estas cosas y que no se me vaya de las manos. Por otra parte, el emprendimiento surgió porque tenía unos ahorros y me aumentaron bastante el alquiler, entonces no quería que se me vayan mis pocos ahorros en alquileres. La verdad que fue muy positivo, llevo muy pocos meses con el mismo y me va muy bien. También estoy generando contenido en el estudio de abogacía. Es cuestión de darse su tiempo para todo y cuando algo te excede, saber parar un momento y aprender a decir que no”.

Mendoza 2024. El Maratón Internacional de Mendoza 2024 quiere representar a una ciudad que tiene un amplio abanico de propuestas para todos los visitantes y sus gustos. Mendoza es una excelente capital para la práctica deportiva y especialmente del running. Pero no solo eso, ofrece a todos sus visitantes una amplia oferta cultural, gastronómica y turística para disfrutar, incluso más allá de las excelentes pruebas que ofrece al corredor.

Al igual que los grandes maratones del mundo, recorre importantes puntos de atracción turística. La competencia se desarrollará en un marco espectacular, paisajes entre montañas, recorrido junto al río Mendoza, a la vera de los viñedos de Luján de Cuyo y bajo una magnífica arboleda, teniendo de fondo la Cordillera de los Andes.

Desde la largada en el Puente Colgante de la precordillerana Cacheuta, continúa por un típico paisaje árido de la montaña, pasando por las zonas de viñedos y finaliza en los majestuosos portones del Parque General San Martín.

La prueba atlética forma parte del calendario oficial de la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS) y ha sido declarada de interés turístico y deportivo.