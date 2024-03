Matías Rodríguez ganó en la segunda de las TC Pick Up

“Estoy muy feliz, es muy importante haber ganado en la 2ª carrera con el Giavedoni Sport. Hice este cambio para saber si el problema era yo o la camioneta. Hacía mucho tiempo que no tenía buenos resultados y eso te genera dudas. Muchos se habían olvidado de mí, algunos decían que estaba un poco viejo. Es bueno saber que uno está vigente y eso me da ganas de seguir peleando ”, expresó Rodríguez en Campeones Radio y AM590 Continental.

TC Pick Up.jpg Matías Rodríguez ganó en la segunda fecha de las TC Pick Up. ACTC

El «Rayo» Mazzacane sumó su 2º podio consecutivo y el 9º en 57 carreras en la categoría para afianzarse como líder del campeonato 2024. El “Rayo”, ganador de la apertura de la temporada, tiene una ventaja de 16 puntos sobre su compañero en el Dole Racing, Hernán Palazzo (Toyota Hilux), quien terminó 3º (venía de ser 7º en la 1ª fecha) y cosechó su 1º podio en 13 participaciones en TC Pick Up.

“Tenía humo en el habitáculo por el aceite de la caja, que si bien no me hacía perder rendimiento, me desconcentraba. Esperé por el error de Matías (Rodríguez) pero no llegó porque nunca se equivocó. Estoy contento por otra gran suma de puntos y por otro podio. Tengo una gran camioneta, la clave es el conjunto con el que cuento y el gran trabajo que se hizo durante el receso sobre la pick up”, indicó Mazzacane, campeón del Torneo Presentación de TCKP, realizado en 2018.

El Giavedoni Sport consiguió su 2ª victoria en el TC Pick Up, ya que la primera había sido el 26 de septiembre de 2021, también en La Plata, con la Toyota Hilux del RUS Med Team confiada a Pedro Boero. El equipo que lidera Guillermo Giavedoni ubicó a sus otros dos pilotos en el “top 10”: Mauricio Lambiris (Ford Ranger) llegó 5º y Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier) arribó 10º. El uruguayo perdió el 4º lugar sobre el final a manos de Julián Santero (Toyota Hilux), a raíz de una falla en la bomba de nafta.

Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) sufrió su primer abandono en TC Pick Up desde el 25 de junio de 2023 en La Plata. El saltense estaba peleando por la victoria con Matías Rodríguez (Toyota Hilux) en la 8ª vuelta cuando aparecieron problemas de transmisión que lo dejaron “fuera de combate”.

Lo que sigue en el TC Pick Up

La próxima fecha del TC Pick Up no tiene escenario confirmado oficialmente, pero se llevará a cabo el 18 y 19 de mayo.