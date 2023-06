Martiniano Cian y un nuevo título: "Lo ganamos con el alma"

En diálogo con UNO, el exjugador del club Tilcara no ocultó su emoción por haber conseguido un campeonato que llegó tras una final infartante.

“Fue un partido vibrante, vivimos un momento único y fue una alegría increíble. Cuando terminó el partido solo había abrazos y llantos, nada más. No había palabras en el medio porque estábamos muy cansados”, manifestó el paranaense.

Martiniano Cian VRAC 2.jpg Martiniano Cian, con la copa en mano, junto a Baltazar Taibo, Mike Strenger, Miguel Lainz y Kalo Kalo Gavidi.

Y no era para menos. En el tiempo reglamentario el resultado fue 26 puntos para cada lado, por lo que se tuvo que recurrir a una prórroga. Allí, fue palo y palo. Por un momento parecía que el Recoletas se iba a quedar con su tan ansiado primer título en la División de Honor, pero finalmente el festejó fue para el local.

“Fue una hermosa experiencia, cuando llegamos al campo, con el estadio lleno. Sabíamos que iba a ser complicado, porque ellos tienen un gran equipo. Se dio una final que por momentos fue de ida y vuelta, estaba para cualquiera. En un momento sentimos que el partido se nos iba, pero nos levantamos y llegamos al tiempo extra. Allí lo ganamos con el alma, porque el cuerpo ya no nos daba más”, manifestó Martiniano.

“Por suerte se nos dio, lo pudimos sacar adelante y estamos muy contentos porque fue una alegría enorme. Fue un gran espectáculo y recién ahora estoy cayendo pensando en todo lo que hemos logrado”, agregó.

https://twitter.com/VRAC/status/1665296867863691265 Minuto 93. Prórroga. Y pasa esto



El ensayo de la temporada



El ensayo que vale una Liga



El ensayo de tu vida, Miguel

Lainz



pic.twitter.com/UgkvekUQY3 — VRAC (@VRAC) June 4, 2023

Más allá de cruzarse en la cancha con sus coterráneos, Cian sostuvo que no tuvo mucho tiempo de hablar tras el encuentro con Nico Coronel, Juanza Zabalegui y José García.

“Estuve con ellos cuando terminó el partido, los saludé aunque no pudimos hablar mucho, porque todavía estábamos con la adrenalina del partido”, indicó.

Para Martiniano es momento de descansar, de disfrutar todo lo conseguido en una temporada extenuante, ya que también fue citado para defender los colores del seleccionado español de rugby. Después, el back de 22 años comenzará a pensar en su futuro.

“Es muy prematuro pensar en lo que vendrá, la verdad es que estoy muy contento acá por la campaña que hicimos. No tengo planeado nada aún, ahora quiero desconectarme unas semanas y disfrutar el veranito que se viene. Tengo muchas ganas de ir a Paraná, a ver a mi familia, seguramente en diciembre para las Fiestas estaremos por allá”, finalizó.

Un partido llenos de argentinos

La final donde el VRAC consiguió su 12° título en la División de Honor tuvo a varios argentinos como protagonistas. Para los de Valladolid actuaron como titulares Mauro Perotti, Sacha Casañas, Martiniano Cian, Mauro Genco, Damián Huber y Baltazar Taibo (10 puntos), mientras que Juan Ignacio Pérez entró como suplente.

En tanto, Recoletas Burgos contó con Estanislao Bay (dos tries), Nicolás Walker (un try), Juan Zabalegui (un try), Tomás Carrió (7 puntos), Valentín Bustos, Nicolás Coronel, Agustín Gil y Néstor Gramajo en la formación inicial, mientras que Matías Núñez, Franco Pechia y Facundo Sacovechi estuvieron en el banco. Pero eso no es todo, porque el elenco subcampeón es dirigido por José Basso y el mencionado José García.

Por otra parte, es un hecho que el rosarino y el paranaense seguirán al frente del equipo burgalés.

https://twitter.com/diariodeburgos/status/1665708885120897033 José García y José Basso seguirán liderando el proyecto del @RugbyAparejos. «El hambre de títulos cada vez es mayor» #DHRugby https://t.co/epth9eyTYQ — Diario de Burgos (@diariodeburgos) June 5, 2023

“El hambre de títulos cada vez es mayor. En estos momentos estoy triste pero hambriento. Lo que ha pasado nos da más ganas de trabajar para el año que viene ir a por todo”, afirmó el exjugador de Duendes. En tanto, el ex-Estudiantes cumplirá su quinta temporada al frente del Recoletas.