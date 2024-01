Marin Cilic jugará el Argentina Open 2024

El croata Marin Cilic, ex n° 3 del mundo, participará por primera vez del certamen que se desarrollará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El croata Marin Cilic, ex número 3 del mundo, fue invitado a jugar en el cuadro principal de la 24ª edición del Argentina Open, que se disputará del 10 al 18 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Cilic, campeón del US Open 2014, jugará por primera vez en el polvo de ladrillo de Buenos Aires y será uno de los tres campeones de torneos grandes presentes junto con el suizo Stan Wawrinka (ganador del Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016) y el español Carlos Alcaraz (US Open 2022 y Wimbledon 2023).