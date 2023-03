Mariano Werner sueña con un 2024 en Estados Unidos

En las últimas horas, trascendió la posibilidad de que "el zorro" dispute la temporada 2024 completa de la especialidad, emulando la situación de Agustín Canapino, dejando el automovilismo nacional, para incursionar en los Estados Unidos, señala TC La Revista."Me volví muy feliz de la prueba en Sebring porque cuando uno es piloto y viene a un automovilismo distinto siempre se pregunta cómo será, cómo va a ser el desgaste físico, cómo van a ser los autódromos. Probablemente para esa prueba me preparé más porque había simulador (NOLA no estaba en simuladores) pero me sentí bien y a gusto con la pista", comentó Werner con respecto al circuito de Nueva Orleans y la diferencia con Sebring, donde realizó una prueba el pasado Enero.

Mariano Werner Estados Unidos.jpg

En cuanto a la diferencia entre una Trans Am y un Turismo Carretera, Mariano dijo: "Es como un TC del 2007. En la potencia casi no hay diferencia con uno actual, y tiene una caja en H de cuarta, lo que hace un poco más preciso al piloto. Probablemente tienen un poco menos de grip que el TC. Tiene un neumático que en la primera vuelta es letal y después decae un poco, por eso es importante encontrar el límite. Eso me va a llevar dos o tres carreras". Ante la consulta del nivel en la categoría y de los corredores, respondió: "Acá hay quince pilotos muy buenos, y después otros que contratan un servicio y corren. Pero los de adelante son excelentes.» Y agregó: «Tienen un abanico muy grande en cuanto a la edad. Hay chicos de 15 o 16 años y otros experimentados. Thomas Merril, que es mi compañero y actual campeón, corrió con Nicolás Varrone en las 24 hs. de Daytona y ganó".

Este este año Mariano Werner tiene pensado disputar entre cinco y seis carreras, siempre considerando prioritarios los calendarios de las categorías nacionales en las que participa el paranaense. Sin embargo, no descarta disputar temporadas completas en un futuro.Luego de un debut poco feliz para Mariano Werner en la Trans Am de los Estados Unidos, el entrerriano contó sensaciones y destacó la importancia de poder correr en el exterior. Con un carrera en NOLA que fue muy complicada para el paranaense, se completó el debut en la categoría, a bord del Ford Mustang del Memo Corse.

Respecto de esto, Werner confirmó que serán cinco las carreras en la que estará presente en la divisional norteamericana, siendo el fin de semana del 26 al 29 de Mayo, en el circuito de Lime Rock Park la próxima competición donde será de la partida.

werner.JPG Mariano Werner se adueñó de las prácticas de Trans-Am Series

Y agregó: «Tienen un abanico muy grande en cuanto a la edad. Hay chicos de 15 o 16 años y otros experimentados. Thomas Merril, que es mi compañero y actual campeón, corrió con Nicolás Varrone en las 24 hs. de Daytona y ganó".

