Mariano Werner competitivo con el Fiat, va por la victoria.

El Súper TC 2000 se presenta hoy en el autódromo Jorge Ángel Pena de Mendoza, donde disputará su novena fecha de la temporada. Ayer se corrió el Sprint a 11 vueltas y la victoria quedó en poder de Agustín Canapino con el Chevrolet.

El arrecifeño avanzó para terminar como ganador de la primera carrera. Su compañero Bernardo Llaver y Mariano Werner lo siguieron. Mariano Altuna partió como líder en la primera competencia, pero rápidamente perdió su posición de privilegio ante Bernardo Llaver. El mendocino comenzaba a comandar ante su público.

Agustín Canapino, que largó en el cuarto puesto y dejó atrás a Mariano Werner, también se prendió en la lucha para sobrepasar a Mariano Altuna y así ir por su compañero de equipo. En la segunda vuelta, el Titán de Arrecifes agarraría la punta para no soltarla nunca más.

De esta manera, detrás de Canapino tomaban posición Bernardo Llaver, Mariano Werner, Mariano Altuna y Matías Milla. También se sumaba Facundo Ardusso a la lucha por el Top 5. Mientras que más atrás se daba una interesante disputa entre Facundo Chapur, Franco Girolami, Leonel Pernía, Matías Rossi y Julián Santero, estos últimos tres con incidencia directa por el campeonato. Finalmente, fue victoria para Canapino, que encabezó el 1-2 para Chevrolet con Llaver en la segunda colocación. Tercero terminó Werner, cuarto Altuna y quinto fue Ardusso.

“Increíble que llegamos de cuarto a primero en una vuelta y media, pero fueron muy lindas maniobras por afuera, pero estoy muy contento porque tenemos un gran ritmo para mañana –por hoy–”, comentó el ganador. Llaver, por su parte, no quedó conforme con el funcionamiento del otro Cruze. “Werner venía más rápido que yo, pero cuando lo atacaron a él, me pude escapar. No tenía auto para ganar, porque el ritmo no era bueno, y esperemos mejorar para mañana”, dijo el mendocino.

El paranaense, por su parte, indicó: “Pudimos avanzar, hicimos una linda maniobra para pasar al tercer puesto y creo que tengo buen auto para mañana”.

Con estos resultados, Rossi continúa al frente del certamen con 126 puntos, seguido por Pernía, con 117, y Ardusso, con 94. La actividad de la categoría continuará hoy con una tanda de Tanques llenos, desde las 9.20, y se completará con la segunda final, que se pondrá en marcha a las 12 y está pautada a 27 vueltas.

EN NEUQUÉN. El TC Mouras se presenta en el autódromo de Neuquén, donde ayer se disputaron las dos series selectivas y que dejó como ganadores a Marcos Landa y Daniel Nefa respectivamente. Los cuatro representantes de Entre Ríos no tuvieron un buen sábado y pretenden cerrar el fin de semana de la mejor manera.

Landa dominó de punta a punta, ya que tomó la delantera al principio de la carrera. Lucas Carabajal intentó tomar la punta, pero no lo logró y se aseguró la posición de escolta. Palazzo al principio intentó ser el tercero, pero fue superado por Panarotti al llegar a la tercera curva.

La serie tuvo un desarrollo lineal, en la que el uruguayo se hizo fuerte (le sacó un segundo por vuelta al chaqueño) y se llevó su cuarta victoria parcial en la categoría. Carabajal aseguró el segundo puesto que le reporta buenos puntos de cara a la copa, mientras que Panarotti se escapó de Palazzo, consiguiendo el tercer lugar.

Completaron los 10 primeros Palazzo, Nicolás Ghirardi de Nogoyá, Sebastián Salse, Braian Reinoso, Tomás González, Juan José Tomasello y el paranaense Agustín Martínez. El de Ramírez, Francisco Hernández, no registró paso.

En la segunda serie, Nefa picó en punta, con Boero que se colocó detrás del Tanque. La fila india que se formó detrás del de Cinco Saltos se mantuvo durante buena parte de la serie. El único que no pudo largar fue Juan Manuel Tomasello por la rotura del motor.

Nefa se dedicó a clasificar durante toda la serie, tomando diferencias sobre su escolta Boero, y este a su vez, sobre Granja. El de Cinco Saltos se quedó finalmente con el parcial.

Completaron los protagonistas de la serie Boero, Granja, Juan Scoltore, José Rasuk, Gabriel Gandulia, el uruguayense Maxi Vivot, Nicolás Impiombato y Alessandro Salerno. No largó Juan Manuel Tomasello. La final del TC Mouras se pondrá en marcha a las 12.55 a 18 vueltas.

TC PICK UP. Valentín Aguirre consiguió desbancar a Juan Pablo Gianini como poleman en la visita de las TC Pick Up a Neuquén. El piloto de Arrecifes ya se había quedado con el segundo entrenamiento, mientras que, sobre la Nissan Frontier, marcó un tiempo de 1’33”168/1000 y volvió a imponer condiciones en la clasificación de las camionetas.

Gianini, el amplio dominador de la categoría, fue segundo en la clasificación, a 214 milésimas de Aguirre, mientras que el local Juan Cruz Benvenuti fue el tercero, a 259 milésimas del tiempo de Gianini. Completaron los 10 primeros de la clasificación Luciano Ventricelli, Norberto Fontana, Nicolás Pezzucchi, Guillermo Ortelli, Matías Rodríguez, Lautaro De La Iglesia y Juan Manuel Silva. Omar Martínez con la Ford se ubicó 11º a 923/1000 de la punta. La final de las TC Pick Up se pondrá en marcha a las 13.40 a 16 vueltas.

MOTOCROSS. El MX del Litoral se presentará hoy en el circuito Lo Carma de Concordia, en el marco de la segunda fecha del triangular. La actividad será una triple fecha con la organización y fiscalización de Apema. Intervendrán las categorías Mx1 A y B, Mx2, Mx3 A y B, Junior Open, 125, 85, Promocional, Cross Calle y Minicross (modo exhibición).

La actividad comenzará a las 9 con entrenamientos y clasificación, mientras que desde las 11.30 se correrán las mangas finales, en tanto que a las 17.30 se realizará la premiación final.

Karting gira en el CVE

El Karting Río Paraná (KRP) disputó ayer la séptima fecha del año en el sector de El Retome del autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná. Con casi 40 protagonistas en pista, las victorias quedaron en poder de Federico Larrosa y Ramiro Cabañas. Hoy la actividad comienza 9.30 y se vuelve a repetir, pero en este caso para la octava fecha se estima que las finales comenzarán pasado el mediodía.