Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha

Aldosivi fue más peligroso y tuvo la ocasión más clara en los pies de Federico Gino. Belgrano mostró una versión opaca y no pudo llegar a la cima de la Zona A.

15 de agosto 2025 · 17:42hs
Aldosivi y Belgrano igualaron 0-0 en el estadio José María Minella por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Tiburón fue más peligroso y tuvo la ocasión más clara en los pies de Federico Gino. El Pirata mostró una versión opaca y no pudo imponer su juego ante un rival bien plantado.

El local contó con las mejores ocasiones pero no logró vulnerar la resistencia de los cordobeses, que llegaban al duelo con la chance de ser puntero de la Zona A. Con la igualdad, el equipo del Puerto no logra salir del fondo pero iguala la línea de puntos de Boca, que podría quedar en el último puesto del grupo en caso de perder por goleada en su visita a Independiente Rivadavia en Mendoza.

En el arranque, ambos equipos intentaron imponerse desde la pelota parada. Tiago Serrago ejecutó el primer córner para Aldosivi y Lucas Zelarayán respondió con dos envíos desde la esquina para la visita. A los 34 minutos, el entrerriano Leonardo Morales recibió la primera amonestación del partido y, sobre el cierre de la etapa inicial, Gino tuvo una ocasión inmejorable que hizo lucir a la defensa cordobesa.

El segundo tiempo comenzó con intensidad y la primera tarjeta amarilla para Serrago. Belgrano buscó profundidad a través de un córner de Zelarayán, pero no logró inquietar seriamente a Jorge Carranza. El duelo se tornó friccionado, con varias amonestaciones: Cerato, Bochi y Gino por el lado local, mientras que Menossi vio la amarilla en el complemento.

Los entrenadores movieron los bancos: Passerini y Menossi ingresaron en Belgrano, mientras que Aldosivi apostó por Preciado, Leiva, Villarreal, Esponda y Guzmán para refrescar piernas. Sin embargo, ninguno de los cambios pudo romper la paridad.

El tramo final tuvo más roces que fútbol y el árbitro sumó amarillas a la lista. El marcador no se movió y ambos se repartieron un punto que dejó sensaciones distintas: Aldosivi mostró orden y determinación, mientras que Belgrano deberá ajustar su juego para recuperar protagonismo.

Aldosivi Belgrano Torneo Clausura Boca
