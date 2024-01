Newcom María Grande 2.jpg María Grande se prepara para recibir el mejor newcom.

UNO dialogó con César Jamardo, coordinador del newcom en Club Atlético Litoral. El encargado de la actividad se refirió al deporte en la ciudad y su crecimiento con el correr de los años. A su vez, hizo hincapié en la importancia que tiene el newcom en los adultos mayores.

“El torneo es termal porque se realiza dentro del complejo de las termas. Hay 19 equipos confirmados que se dividirán en cuatro zonas”, informó.

“El newcom es una actividad nueva en la localidad con el impulso del Club Atlético Litoral. Sabemos que está muy desarrollada en la costa del Uruguay y parte del Paraná. Pero en esta zona la actividad no tiene un desarrollo continuo y no hay competencia”, contestó Jamardo.

A su vez, agregó: “Nos pareció una buena opción generar la actividad dentro del complejo turístico más importante de la costa del Paraná, como lo es Termas de María Grande, para hacer esta sinergia entre la actividad deportiva y turística”.

Por otra parte, destacó: “El deporte fue muy bien recibido en María Grande por la franja etaria que se desarrolla habitualmente en el newcom, que va desde +40 hasta +70. Hoy, el Club Atlético Litoral es único que cuenta con esta disciplina en la ciudad. Tenemos alrededor de 48 jugadores divididos en cuatro categorías”.

En relación a las distintas franjas, Jamardo contó: “Estamos en tratativas para sumar la Categoría +30. En ciudades como Córdoba, Rosario y Buenos Aires ya están trabajando con esta categoría”.

“El abanico de edades que practican la disciplina es muy rico, y a la vez te permite mezclar edades. En el caso de este torneo la reglamentación permitirá eso”, destacó Cesar.

En relación al newcom en la ciudad, el coordinador sostuvo: “Cuando los adultos mayores se acercan por primera vez al deporte lo hacen con la premisa de encontrar y compartir con pares. Con gente que tiene las mismas vivencias o atraviesan situaciones similares. Para ellos la competencia es cotillón. Se acercan a jugar, eso es lo fundamental”.

Protagonistas

Delia Tisler, Teresa Carletti y Yoli Faure brindaron sus testimonios y dejaron en claro cuán importante es el deporte en la vida de ellas.

“A mi edad, con 74 años, es un volver a vivir”, sentenció Delia.

“Nunca hice deporte, por una cosa u otra no pude realizar ningún deporte. Es una emoción tremenda ver que te festejan un buen saque, cuando participas con los demás compañeros. Agradecida de la gran familia que se formó en Litoral. Invito a todos a practicar de un deporte”, agregó.

“Para nosotros, los adultos mayores, es muy importante. Es integrador. Es descubrir que la edad no tiene obstáculos para este deporte. Es un avance físico y mental. Generas nuevas amistades y aumentás la autoestima. Nos sentimos seguros de nosotros mismos. Es maravilloso en todos los sentidos”, dejó en claro Tere Carletti.

Por último, pero no menos importante, Yoli Faure, de 76 años, también brindó su testimonio. “A mí me hace muy bien este deporte. Jamás había jugado y mentalmente me ayudó un montón”, comenzó.

“Hay compañerismo, un lindo compartir. Además, físicamente me hace sentir mejor. Lo paso espectacular cada vez que voy a practicar newcom”, cerró.