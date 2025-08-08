Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

El defensor Marcos Rojo, quien firmó su partida del Xeneize este viernes, se sumará a Racing con el pase en su poder y tendrá un contrato por productividad.

Marcos Rojo será refuerzo de Racing luego de firmar este viernes la desvinculación de Boca (su vínculo vencía en diciembre), tras no ser tenido en cuenta. Una vez que se hizo oficial su partida del Xeneize, el defensor de 35 años se realizó la revisión médica y firmó un contrato por productividad hasta diciembre de 2026.

Marcos Rojo habló ante la prensa horas después de rescindir su contrato con Boca. El zaguero de 35 años le agradeció a los hinchas y reveló que este sábado estará presente en La Bombonera presenciando el clásico el Xeneize y Racing, su próximo destino. También explicó que no tuvo contacto con Juan Román Riquelme ni con Miguel Ángel Russo , mientras que a pesar de que negó un acercamiento con la Academia, horas más tarde se hizo los estudios pertinentes para ser nuevo refuerzo.

En primer lugar valoró el cariño de los hinchas durante estos cuatro años vistiendo la camiseta azul y oro: “Agradecerles por el cariño y el respeto siempre. Disfruté mucho de jugar en la cancha de Boca y de la gente”.

Posteriormente, explicó que su desvinculación con el club la gestionó con Marcelo Delgado, el único miembro que quedó tras la disolución del Consejo de Fútbol el pasado miércoles.

Marcos Rojo 1 Marcos Rojo será nuevo jugador de Racing

Por otro lado, reveló que este sábado estará presente en La Bombonera desde las 16.30 observando el encuentro entre Boca y Racing, por la cuarta jornada del Torneo Clausura. Pese a que en los alrededores de la escribanía, a la que fue acompañado por su hermano, no emitió palabras sobre su futuro y a que únicamente habló con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, finalmente será nuevo jugador de la Academia.

Cuando atendió a los medios tras salir de la escribanía, Rojo dijo que se iba a su casa "a descansar", pero horas más tarde apareció en la Clínica Deragopyan para realizarse la revisión médica.

También le tiró un palito a aquellos que criticaron su estado físico, dando a entender que sus ausencias en el Mundial de Clubes y en el arranque del Clausura tuvieron que ver con decisiones institucionales. "A lo último no me lesioné, jugué bastante", disparó con ironía.

Cabe aclarar que este año, Rojo acumuló una seguidilla de 12 partidos consecutivos, algo que nunca había conseguido con la camiseta de Boca, y que se cortó por su ausencia al entrenamiento en la previa del choque frente a Independiente por los cuartos de final del Apertura. Por lesión, únicamente estuvo ausente en cinco encuentros.

El mensaje de Marcos Rojo tras su salida de Boca

Rojo acordó su salida con la dirigencia de Boca y esta mañana se acercó a Boca Predio para firmar su desvinculación y despedirse del plantel.

Minutos después, luego de hacer la revisión médica para dar su próximo paso hacia Racing, el excapitán hizo un fuerte descargo en redes sociales: agradeció a los hinchas, pidió "disculpas" por sus errores y le tiró un palito a la dirigencia. "Hay cosas que prefiero guardarme", sentenció.