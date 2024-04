Marcos Rojo a los hinchas de River tras la victoria de Boca: "Hoy se vio la diferencia"

“Fue muy lindo que estén las dos hinchadas y el triunfo fue para ellos”, comentó Rojo sobre este encuentro, que fue el primer Superclásico que jugó con público de los dos equipos, ya que en los dos últimos cruces por eliminación directa fueron a puertas cerradas.

Y agregó: “Es muy lindo el marco. Se vio una linda tarde de fútbol con las dos hinchadas, es la primera vez que a mí me toca vivirlo. La hinchada de Boca siempre nos acompaña, es muy grande y hoy se vio la diferencia que hay entre las dos hinchadas”.

El análisis del partido de Marcos Rojo

“Jugamos un gran partido, futbolísticamente estamos creciendo mucho y eso se dijo en el vestuario, si jugamos al fútbol le vamos a ganar, y si no hay que meter y correr como lo demanda la historia de Boca”, comenzó en su análisis sobre el rendimiento de su equipo.

Siguiendo por la misma línea, continuó: “Ellos también son un gran equipo, sabíamos que podía pasar lo del gol. En el primer tiempo estábamos muy largos entre líneas y eso nos estaba complicando. Por suerte lo empatamos en el final del primer tiempo y en el segundo tiempo fuimos muy superiores”.

El golpe anímico de esta victoria

“Estábamos muy seguros, confiados de que íbamos a ganar, somos superiores a ellos, veníamos mejor que ellos y en la cancha se mostró que estábamos para cosas grandes”, arrancó. Y sumó: “Como lo vengo diciendo, estamos muy bien, estamos creciendo y necesitábamos un partido así para demostrar que somos un equipo que estamos muy bien”.

“El equipo está fuerte anímicamente, el otro día con un jugador menos lo sacamos adelante. Estamos muy bien, confiamos en la idea del entrenador y en la calidad de jugadores que tenemos. Hoy le demostramos a todos que estamos muy bien”, cerró.

La polémica del partido

Además, se refirió a la jugada polémica del partido, en la que el VAR anuló el gol en contra de Cristian Lema, que ponía en ventaja a River: “Era muy claro que no había entrado, fue una serie de rebotes que casi se mete. Era injusto si era gol porque estábamos jugando muy bien e iba a ser un baldazo de agua fría. Estaba cerca y vi que la pelota no entró, estaba tranquilo y si lo ven en las imágenes van a ver que solo le pedí al árbitro que lo vaya a ver porque no entró”.