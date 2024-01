Luz Altamirano jugará en River Plate.

La concordiense Luz Altamirano quedó seleccionada entre más de 400 jugadoras y formará parte de la Sub 12 del Millonario desde fin de mes.

La concordiense Luz Altamirano comenzó a apasionarse por el fútbol hace dos años, cuando acompañaba a su madre (Cielo Herrera), quien también juega al fútbol, a sus entrenamientos en el Club Social y Deportivo La Bianca. Desde allí, no paró de soñar. Con solamente 10 años, la pequeña parece estar llamada a ser una de las grandes promesas emergentes del fútbol femenino de la Argentina. Pues, no por nada quedó seleccionada entre más de 400 jugadoras para formar parte de las filas del Club Atlético River Plate, uno de los clubes más grandes e importantes del mundo.

Primeramente, debió pasar cuatro etapas previas, donde se fueron jugando diferentes partidos e iban seleccionando jugadoras. Con el correr de las horas, quedaban cada vez menos chicas y la posibilidad de no quedar crecía minuto a minuto. Pero el destino ya estaba escrito. La pequeña entrerriana, quien viajó 429.3 kilómetros desde su ciudad natal, impresionó a los scoutings del club y fue una de las elegidas.

Luz Altamirano buscará hacer historia

La emoción se apoderó de Luz y su madre, quienes se encontraron en un abrazo de alegrías mutuas. Pero esto no quedó ahí, ya que les comentaron que al otro día tenía que volver para conocer a sus nuevas compañeras de equipo. A su vez, está diagramado que Altamirano regrese a Buenos Aires el lunes 29 para comenzar la pretemporada con el conjunto de Núñez, donde buscará destacarse y seguir alimentando el sueño de ser futbolista profesional. El camino no será fácil. Pero haber quedado en un club de tanta envergadura, habla a las claras de su enorme potencial.

Por lo tanto, UNO contactó a su mamá, Cielo Herrera, quien reveló cómo vivieron ese momento que recordarán por siempre.

—¿Cómo se da la llegada de Luz a River Plate?

—La llegada de Luz se da por un comunicado virtual de River, donde se realizaban pruebas en la categoría de ella. Fue un largo día, ya que había más de 400 chicas. Pasó cuatro etapas en las que jugaron partidos y las iban seleccionando.

—¿Cuál fue la reacción de las dos al ver que había quedado seleccionada?

—Cuando quedó seleccionada, Luz vino corriendo a contarme y nos abrazamos. Me comentó que querían hablar conmigo, nos felicitaron y me comunicaron que al otro día tenía que ir a conocer a sus compañeras de la Sub 12 para arrancar a entrenar con ellas.

—¿Es un premio a la dedicación y el esfuerzo?

—Tal cual, es un premio a la dedicación y al esfuerzo. Pero también al amor de Luz por el fútbol y qué mejor si es en River. Es un sueño que se está cumpliendo.

—¿Qué significa para una madre que su hija cumpla sus sueños?

—Siento una felicidad enorme y un orgullo como mamá de verla crecer y vivir este momento con ella.

—Teniendo en cuenta su edad, ¿cómo hacés para mantenerla con los pies sobre la tierra?

—Le costó asumir que está en River. Pero principalmente, le hablo de disfrutar este momento y que siendo como es, va a encajar siempre. Lo principal es entrenar. Pero también, disfrutar.

—Ahora, Luz deberá mudarse a Buenos Aires, ¿ya planificaste cómo será todo?

—Vuelve el lunes 29 para arrancar la pretemporada y gracias a mi familia que tengo allá, nos vamos a ir organizando de a poco.

Un club con tradición. Fundado el 10 de mayo de 1984, el Club Social y Deportivo La Bianca de Concordia fue formándose con entrenadores y chicos que jugaban en el barrio. Con el correr del tiempo, se pudo establecer como club.

El Tricolor comenzó su travesía en la Liga Concordiense de Fútbol Divisional 1° B, donde en la temporada de 1988 le ganó 1-0 a Juventud Unida en la final por el ascenso, con gol de Mario Sánchez, produciendo así una epopeya histórica.

El club supo participar de varios Torneos Federales y también tuvo fútbol femenino en el comienzo de la categoría en la Liga de Concordia. Actualmente, cuenta con dicho deporte en todas sus categorías y le ha sumado el hockey como alternativa. Claramente, una entidad con mucha tradición en la provincia, que supo pasar momentos de felicidad y tristeza. Pero que sigue generando grandes talentos, como es el caso de la entrevistada.