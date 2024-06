Lucha de Brazos: las pulseadas buscan ser nuevamente furor en Paraná

El deporte tiene diferentes categorías basadas en edad y peso. Se trata del primer lugar en Paraná que se practica el deporte. Pero el primero de la provincia fue un gimnasio en la ciudad de La Paz, que cuenta con algunos competidores.

Ellos entrenan en calle Urquiza de Paraná los miércoles de 14 a 18; y los sábados de 10 a 14. Cuenta con varios adeptos y no paran de crecer lo que es un deporte para nada convencional.

Luciano Devez (junto a Andrea Alcain son los representantes locales) habló de la lucha de brazo y dieron detalles de una especialidad poco conocida por estos lados. “Empecé hace, más o menos, hace dos años. Yo arranqué con los chicos de Santa Fe. Acá no había nadie. Hice con los chicos que sabían algo de esto. Armamos y abrimos un torneo de fuerza. Y habíamos metido la pulseada, pues sin saber nada. Y dije, ‘esto va a atraer a mucha gente’. Y bueno, me contactaron personas que lo practicaban, menos mal, porque lo que estaba haciendo estaba todo mal. Y me empezaron a enseñar. Les pregunté si podía entrenar con ellos. Se venían de Santa Fe para enseñarme. Y bueno, después me empezaron a ver unos pibes en el gimnasio y se empezaron a enganchar. Entonces la idea fue formar una liga. Se dio una Agrupación acá en Paraná. Yo hace dos años que estoy compitiendo y formando algunos chicos”.

“Ahora pasé a profesionales. Porque tenés que tener, para pasar de amateur a profesional tenés que hacer tres primeros puestos en tres diferentes torneos. Yo voy a un campeonato y compito con las dos manos y a veces con la derecha opcional. Casi siempre nosotros competimos con las dos manos para tener una chance para foguearse un poco. Ahora ya pasé a profesionales”, comentó.

En cuanto a las características del deporte Devez dijo: “La lucha de manos tiene división por pesos, tamaño. Vos tenés diferentes categorías, los adultos y femenino también hay no tantas pero lo practican algunas”.

Sobre el entrenamiento para llegar estar bien en la lucha de brazos se habla sobre estiramiento de la mano con un aparato llamado Agarre Multispinner, que es necesario para entrenar la fuerza de agarre para competencias profesionales de lucha de brazos, destacando la importancia del entrenamiento específico y la técnica. “Nosotros lo que hacemos acá en el gimnasio es que el miércoles realizamos la parte específica de lucha de brazos. Entrenas con esa parte. Y después, por ejemplo, el sábado hacemos mesa y el otro miércoles lo trabajamos más liviano. Hacemos un entrenamiento en conjunto para que todos aprendan las técnicas”.

“En mi caso el objetivo sería el año que viene competir en el profesionalismo y yo lo que estoy trayendo es el Torneo Nacional a Paraná. Nosotros por ahora tenemos acá un torneo que se llama Cristal del Litoral. En esta región del país tenemos la gente más fuerte de la Argentina. Estamos dominando con Santa Fe, Paraná y Rosario, las categorías mayores y amateur nacional en la región. También están los chicos de La Paz, que vienen trabajando muy bien”, dijo.

De dónde nació su amor por el deporte. “Cuando era chico mandé una sola vez una carta La Noche del Domingo. Que era un programa Gerardo Sofovich junto con un profesor del gimnasio y él (por el profesor) quedó y yo no por ser menor. Yo creo que fue único que un tipo de acá fue a pulsear a ese programa. Por su suerte con el correr de los años pude dar con los chicos y ahora practicarlo y enseñarlo en el gimnasio”.

lucha de brazos otra.jpeg Parte de los integrantes de la Agrupación 440.

El roce hace una mejor formación en la lucha de brazos

“Lo importante de tener roce es ideal para la competencia en la lucha de brazos. Los chicos en cada entrenamiento van probando las diferentes manos y pesos. Por eso hacemos entrenamientos en conjunto con los chicos de Santa Fe, que son muy buenos. Ellos nos elevan el nivel para competir”, dijo Luciano Devez, que es el competidor referente de la ciudad y además formador en la Agrupación 440 de Paraná.