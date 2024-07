Los Pumitas finalizaron quintos en la Copa del Mundo M20 de Sudáfrica.

La palabra de Álvaro Galindo, head coach de Los Pumitas, tras el quinto puesto obtenido en la Copa del Mundo M20

Embed La palabra de Álvaro Galindo, head coach de Los Pumitas, tras el quinto puesto obtenido en la Copa del Mundo M20.#SomosLosPumitas pic.twitter.com/ni9a3QOriL — Los Pumitas (@lospumitasarg) July 19, 2024

En el complemento, con viento a favor, pero siempre con muchísima lluvia como testigo, Los Pumitas se fueron en búsqueda del try, pero no tuvieron la fortuna de su lado. Un knock on a metros del ingoal y dos pelotas que no pudieron ser apoyadas terminaron privando al elenco albiceleste de una conquista que hubiera sido merecida por el esfuerzo y las buenas intenciones de juego que siempre dejo en claro el seleccionado argentino. Los tres penales de Santino Di Lucca terminaron de darle forma a un resultado justo y merecido para un seleccionado que cosechó cuatro triunfos y solamente la derrota del debut ante Inglaterra.

Para destacar, quedará también el debut de Estanislao Rodríguez, quien se sumó hace unos días a la delegación y los cinco tries de Juan Greising Revol a lo largo de la competencia, los cuales lo ubican como uno de los tryman del certamen.

Los números del equipo argentino es otro de los puntos a remarcar en lo que fue el año de competencias. En primer lugar, cierran el año con cinco victorias y tres derrotas. Dos triunfos ante Sudáfrica y dos ante Australia. Experiencia y roce en lo que fue la primera edición del Rugby Championship M20 y un quinto puesto con un valor incalculable de cara al futuro debido al juego del equipo en tierras sudafricanas.