Los Pumas chocan contra los All Blacks

Con varias modificaciones respecto a la última presentación, los Pumas asumirán un nuevo desafío en el Rugby Championship , de nuevo ante los All Blacks como visitantes. Este sábado, desde las 4.05 y tras la resonante victoria que consiguieron en Wellington, la semana pasada, en el que fue el estreno en el certamen. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN o por streaming, en la plataforma Disney+.

Palabras

“Nosotros ponemos el mejor equipo que creemos para este partido, sabemos que va a ser muy físico, hay algunos que estuvieron más frescos y pueden aportar esa fisicalidad. Creemos que es la mejor combinación que podemos tener para este partido”, explicó el entrenador en la conferencia de prensa previa al duelo.

Por su parte, y con el objetivo de evitar una nueva derrota, el entrenador de Nueva Zelanda, Scott Robertson, realizará cinco cambios: entrarán los wines Will Jordan y Caleb Clarke, el back Rieko Ioane, quien habitualmente va desde el arranque pero no lo hizo en Wellington, Tamaiti Williams por el lesionado Ethan De Groot y, sorpresivamente, el excapitán Sam Cane, quien se retirará del equipo a fin de año.

Argentina buscará dar nuevamente el golpe y como visitante frente a los Hombres de Negro en un estadio donde jugó apenas en una ocasión y fue por los cuartos de final del Mundial 2011 justamente contra el combinado oceánico y cayó 33-10.

El Eden Park es la casa del rugby neozelandés, representa una verdadera fortaleza para ellos. No pierden allí desde el año 1994, cuando los superó Francia. Pasaron 50 partidos desde esa última derrota, de allí en más los All Blacks no volvieron a caer derrotados en ese estadio. Argentina tiene un desafío enorme luego de ganar por segunda vez en tierra kiwi. La primera es poder volver a ser competitivos, situación que nunca pudieron sostener tras un gran triunfo. Es más, cada vez que le ganaron a los oceánicos, en el partido siguiente sintieron el rigor de los tres veces campeones del mundo. Consistencia, persistir en el tiempo con la propuesta y poder mostrar la misma actitud que en Wellington serán los desafíos que Los Pumas irán a buscar a Auckland. Nueva Zelanda va por la revancha, con todos sus argumentos buscará cambiar la imagen, y así, de alguna manera superar las críticas que recibieron desde todos los medios por su flojo rendimiento.

Los Pumas quieren seguir haciendo historia

Con un historial que lo tuvo sin obtener triunfos durante 44 años, Los Pumas volvieron a hacer historia. Le ganaron a los All Blacks por segunda vez en condición de visitante, tan sólo con una diferencia de dos años. Con el primer éxito en Parramatta por 25-15 que se consiguió durante la pandemia, en el 2020, el equipo Albiceleste venció a los de negro tres veces en los últimos cuatro años. Los otros triunfos argentinos fueron: 25-18 en Chrsitchurch, en 2022 y el reciente 38-30 en Wellington.