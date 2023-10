Los Pumas cayeron duramente ante Nueva Zelanda

El partido comenzó favorable el seleccionado argentino de rugby, ya que a los cuatro minutos del primer tiempo, un penal de Emiliano Boffelli adelantó a Los Pumas. Pero los All Blacks reaccionaron rápido: a los 10 minutos un try de Jordan convertido por Mo'unga y, seis minutos más tarde, Jordie Barrett marcó otro try para los hombres de negro.

Embed Emiliano Boffelli y los primeros puntos de las semifinales: se adelantan Los Pumas...



#ESPNenStarPlus | @ScrumESPN



Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/JyrHFZix1F — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2023

Boffelli, a través de otro penal, se encargó de descontar para los dirigidos por Michael Cheika a los 34 minutos; pero Mo'unga, también de penal, le dio tres puntos más a Nueva Zelanda a los 37 minutos.

Y en la última jugada de la etapa inicial, Shannon Frizell se metió en el ingoal argentino para marcar cinco puntos más para los oceánicos.

Embed Emiliano Boffelli sumó otros tres puntos para Los Pumas . Los All Blacks , en este momento, ganan 15-6.pic.twitter.com/rsmp0WcIAK — VarskySports (@VarskySports) October 20, 2023

Apenas se inició el complemento, los All Blacks golpearon de nuevo y dejaron en claro todo su potencial. Iba apenas un minuto cuando, tras un scrum, Smith marcó otro try que convirtió Mo'unga. Los All Blacks siguieron con su ofensiva temible y convirtieron otro try gracias a Frizell, que Mo'unga revalidó pateando a los palos.

Pese a las ganas y el esfuerzo de siempre, Argentina se vio mentalmente derrotado ante un rival muy superior, que no perdona y que amplió su ventaja con otros dos tries de Jordan.

Fue el fin del sueño para Argentina, que tendrá la posibilidad de igualar su mejor actuación mundialista si se queda con el tercer puesto ante el perdedor de Inglaterra-Sudáfrica, que jugarán el sábado.

Embed Derrota en París. A esta historia de grandeza le queda un capítulo



¡ , ! #SomosLosPumas pic.twitter.com/XJepRiFzzw — Los Pumas (@lospumas) October 20, 2023

Por su parte, los All Blacks irán por su cuarta estrella mundial.

Síntesis

Argentina 6: Thomas Gallo (Joel Sclavi), Julián Montoya (capitán) (Agustín Creevy) y Francisco Gómez Kodela (Eduardo Bello); Guido Petti y Tomás Lavanini (Matías Alemanno); Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa (Rodrigo Bruni); Gonzalo Bertranou (Lautaro Bazán Vélez) y Santiago Carreras (Nicolás Sánchez); Mateo Carreras, Santiago Chocobares (Matías Moroni), Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. DT: Michael Cheika.

Nueva Zelanda 44: Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo'unga; Tele'a, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Will Jordan; Beauden Barrett. DT: Ian Foster.

Puntos: PT: 4' penal de Boffelli (A), 10' try de Jordan convertido por Mo'unga (NZ), 16' try de Jordie Barrett (NZ), 34' penal de Boffelli (A), 37' penal de Mo'unga (NZ), 41' try de Frizell (NZ). ST 41' try de Smith convertido por Mo'unga (NZ), 50' try Frizell convertido por Mo'unga (NZ), 61' try de Jordan (NZ), 73' try de Jordan (NZ).

Amonestado: ST 65' Scott Barret (NZ).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Stade de France, de Saint Denis.