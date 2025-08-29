Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) no vienen teniendo una buena presentación en el Campeonato Argentino de Selecciones A Sub 16, que se está disputando en Córdoba, ya que ni las Damas ni los Caballeros pudieron acceder a las semifinales y deberán jugar por la permanencia.
Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba
Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey quedaron últimos en sus zonas y jugarán por la permanencia en el Argentino de Selecciones A Sub 16.
29 de agosto 2025 · 23:09hs
El equipo femenino perdió 3 a 1 con San Juan (gol de Delfina Cuscueta Kloster) y 2 a 0 con Tucumán . Mientras que en el primer día había perdido Buenos Aires 5 a 0, por lo que quedó último en la Zona B.
Este sábado, desde las 11.50, jugará con Mendoza las semifinales del reposicionamiento.
Por su parte, el elenco masculino cayó 4 a 1 con Salta (gol de Faustino Falco). Como el primer día había perdido con Tucumán (6 a 2) y Litoral (1 a 0), finalizó cuarto en la Zona B.
El sábado jugará a las 10 con la Asociación Mendocina en la semifinal del reposicionamiento.