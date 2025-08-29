Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey quedaron últimos en sus zonas y jugarán por la permanencia en el Argentino de Selecciones A Sub 16.

El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey jugará este sábado con Mendoza.

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) no vienen teniendo una buena presentación en el Campeonato Argentino de Selecciones A Sub 16, que se está disputando en Córdoba, ya que ni las Damas ni los Caballeros pudieron acceder a las semifinales y deberán jugar por la permanencia.

El equipo femenino perdió 3 a 1 con San Juan (gol de Delfina Cuscueta Kloster) y 2 a 0 con Tucumán . Mientras que en el primer día había perdido Buenos Aires 5 a 0, por lo que quedó último en la Zona B.

Este sábado, desde las 11.50, jugará con Mendoza las semifinales del reposicionamiento.

Por su parte, el elenco masculino cayó 4 a 1 con Salta (gol de Faustino Falco). Como el primer día había perdido con Tucumán (6 a 2) y Litoral (1 a 0), finalizó cuarto en la Zona B.

El sábado jugará a las 10 con la Asociación Mendocina en la semifinal del reposicionamiento.