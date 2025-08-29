Uno Entre Rios | Ovación | Federación Entrerriana de Hockey

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey quedaron últimos en sus zonas y jugarán por la permanencia en el Argentino de Selecciones A Sub 16.

29 de agosto 2025 · 23:09hs
El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey jugará este sábado con Mendoza.

Prensa FEH

El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey jugará este sábado con Mendoza.

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) no vienen teniendo una buena presentación en el Campeonato Argentino de Selecciones A Sub 16, que se está disputando en Córdoba, ya que ni las Damas ni los Caballeros pudieron acceder a las semifinales y deberán jugar por la permanencia.

El equipo femenino perdió 3 a 1 con San Juan (gol de Delfina Cuscueta Kloster) y 2 a 0 con Tucumán . Mientras que en el primer día había perdido Buenos Aires 5 a 0, por lo que quedó último en la Zona B.

El conjunto masculino de la Federación Entrerriana de Hockey perdió sus dos partidos y ya no tiene chances de meterse en semifinales.

Los selectivos de la Federación Entrerriana de Hockey sufrieron derrotas en Córdoba

El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey debutará ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires.

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey salen a la cancha en Córdoba

Femenino FEH
El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey debutará ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires.

El elenco femenino de la Federación Entrerriana de Hockey debutará ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires.

Este sábado, desde las 11.50, jugará con Mendoza las semifinales del reposicionamiento.

Por su parte, el elenco masculino cayó 4 a 1 con Salta (gol de Faustino Falco). Como el primer día había perdido con Tucumán (6 a 2) y Litoral (1 a 0), finalizó cuarto en la Zona B.

El sábado jugará a las 10 con la Asociación Mendocina en la semifinal del reposicionamiento.

Federación Entrerriana de Hockey Córdoba Argentino de Selecciones
Noticias relacionadas
Instituto e Independiente igualaron sin goles.

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín.

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells.

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Lo que sucedió en cancha de Independiente trajo consigo otras consecuencias. 

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Ver comentarios

Lo último

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Ultimo Momento
Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

Policiales
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ovación
Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Los combinados de la Federación Entrerriana de Hockey sumaron nuevas derrotas en Córdoba

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

La provincia
Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Nation lanza los nuevos Peugeot 3008 y 5008

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Elecciones en Agmer: el CGE habilitó el ingreso a las escuelas para dar a conocer propuestas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

Dejanos tu comentario