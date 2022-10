LISANDRO RUIZ MORENO.jpg Lisandro Ruiz Moreno: "Tiene que ser un equipo obrero"

—¿Cómo estás para comenzar una nueva temporada?

—Las expectativas son la mejores. También es una vuelta a la Liga Argentina que es una categoría que me gusta mucho disputar, así que muy contento y comprometido porque va a ser difícil. Hablé con los chicos y con otros jugadores de otros clubes que esta edición de la Liga me hace recordar a viejas ediciones como el TNA por cómo se armaban los equipos y porque podían traer extranjeros. La Zona Norte siempre tuvo un poco más de nivel y cuando empezás a hacer más chica la lupa siempre lo que le toca competir a Echagüe que es San Isidro, Barrio Parque, Villa San Martín, Ameghino y Libertad, se han armado muy bien. Entonces bueno, muy contento y alegre, pero muy consciente de lo duro y demandante que será.

EL DEBUT

—Si bien uno define el equipo luego de jugar, hoy con los entrenamientos y los amistosos —¿Cómo definís a este Echagüe?

—Lo que he tratado de transmitirle a los chicos es que tiene que ser muy sacrificado y muy obrero. Tal vez uno tiene una experiencia previa positiva y trata de recordar las cosas que se hicieron esa temporada que podrían llegar a servir, entonces me recuerda a la temporada que jugamos en la pandemia en la cual no teníamos grandes apellidos. Teníamos un mix de jugadores que habían jugado la categoría, pero no se habían destacado, otros que no la habían jugado nunca, pero querían hacer pie para hacerse conocidos y capaz ésta tiene algo de eso, ese mix, Tenemos jugadores que la han jugado, pero no están conformes cómo la han jugado, entonces la idea es tratar de juntar todas esas energías en un común denominador que va a ser el equipo. Pero sin dudas será de atrás para adelante. Tenemos que ser un equipo que tenga una identidad defensiva y a partir de ahí construya. No somos un equipo que tiene un poder de gol infinito que con eso le va a ser suficiente. Así que apelo a eso, a que sea un equipo comprometido y sacrificado.

—¿En ese contexto la preparación física y la edad son influyentes?

—Sin dudas que a partir de las políticas que han surgido de la Confederación, los planteles tienen una tendencia a ser más chicos con la edad. Yo tengo 33 años y soy el más grande de este equipo. Y recuerdo que antes con 33, tus compañeros tenían 31 o 30. Con 27 años era el más chico en uno de los primeros TNA que jugué acá. Ahora no es más así. Ya con 27 sos como uno de los grandes por eso uno tiene que trabajar a conciencia lo hemos hecho, pero también tenemos otros elementos siendo el más grande con 33 que están a la altura y están en sintonía con esta nueva edad con la que se juega al básquet. No todo es correr, también hay que saber jugar al básquet. La intensidad tiene que estar, pero tenemos que saber jugar al básquet.

—¿Cómo te sentís en este rol de ser el líder, referente y capitán de movida?

—Hay un combo de cosas que hacen que uno se posiciona en ese lugar. Llega en el momento en el que uno está preparado para asumirlo. Uno ha tenido transformaciones a lo largo de su carrera en la que, en un principio, obviamente tiene los egos muy altos y el individualismo a flor de piel y piensa que se puede salvar solo. Después uno se da cuenta que sin lo colectivo no funciona la cosa. Y uno ha podido adoptar las herramientas, ya sea porque uno estudia una carrera universitaria paralela o que haya sido padre. Son cosas que van sumando para que uno se pueda poner en esta posición, pero con confianza y con seguridad. Así que bueno estoy preparado para hacerlo, es un rol en el que me siento cómodo, tiene sus responsabilidades y su compromiso y está asumido.

—¿A qué va a apuntar Echagüe?

—Es difícil, sin mucho rodaje, ponerle un rótulos o títulos a futuro al equipo, pero nosotros tenemos que estar conscientes que no somos el lote de esos equipos que se han armado para estar en las primeras posiciones. Pero también tenemos que tener ese orgullo de saber que el club ha hecho un esfuerzo, ha tratado de traer las fichas que el entrenador pidió y estamos capacitados para eso. Tenemos que apuntar a ser un equipo que esté en el lote de mitad de tabla para arriba. Siempre partiendo desde la humildad. No tenemos en nombres lo que tienen los primeros, pero tenemos nuestras herramientas y jugadores.

Los primeros partidos de Echagüe

Echagüe debutará el domingo 16 de visitante ante Libertad de Sunchales. El segundo partido será en Santa Fe ante Colón el sábado 22 Luego tendrá tres partidos como local..El debut como local será el martes 25 de octubre ante Jáchal. Luego jugará el lunes 31 ante Salta Basket. El viernes 4 de noviembre se medirá con Tucumán Basquet. Luego volverá a jugar de visitante. El lunes 7 de noviembre enfrentará a Barrio Parque.