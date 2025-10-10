Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Ferro de San Salvador, puntero de la Conferencia 1 de la Liga Provincial, enfrentará a Sionista en el destacado de la 11° fecha.

La Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, ingresó en el undécimo capítulo. La jornada comenzó en la noche del miércoles con la victoria de Social de Federación en Chajarí ante Vélez. La cartelera continuará este viernes con los cuatro encuentros correspondiente a la Conferencia 1 y dos historias de la Conferencia 3.

El destacado se disputará en el estadio Moisés Flesler, donde Sionista recibirá a partir de las 21.30 a Ferro de San Salvador. El Verde lidera en soledad la Conferencia 1. El elenco de la capital del arroz es uno de los tres equipos del certamen que cosechó la totalidad de las unidades. El Centro Juventud, por su parte, es el único escolta del líder.

Otro juego atractivo de este sector se disputará en Villaguay, donde Parque recibirá a Sarmiento en el clásico de la Ciudad de Encuentros. Los protagonistas de este duelo buscarán despegar de los últimos escalones. El local comparte el último lugar de la tabla junto a Echagüe con un récord negativo de una victoria y nueve derrotas. El Rojo celebró cuatro triunfos y tropezó en las seis restantes historias.

Sportivo San Salvador recibirá a Olimpia. Los animadores de esta buscarán sumar para seguir entre los primeros lugares de la tabla. Además, Echagüe recibirá en el estadio Luis Butta a Ciclista.

Otros juegos de la Liga Provincial

Además este viernes habrá dos encuentros correspondiente a la Conferencia 3. San José y La Armonía protagonizarán el clásico colonense. Por otro lado, en Concordia Estudiantes y Ferro animarán uno de los derby de la capital del citrus.

La actividad de este sector comenzó el miércoles por la noche con la victoria de Social Federación sobre Vélez de Chajarí, en condición de visitante, por 84 a 81. El sábado completarán, desde las 21, Capuchinos de Concordia-Santa Rosa de Chajarí.

La actividad correspondiente a la Conferencia se llevará adelante el domingo a partir de las 20 con la siguiente programación: Paracao-Recreativo, Progreso de Santa Elena-Estudiantes, Independiente de La Paz-Quique y Talleres-Urquiza de Santa Elena.

El domingo, por la Conferencia 4, jugarán: Juventud Unida de Gualeguaychú-Atlético BH de Gualeguay, Peñarol de Rosario del Tala-Luis Luciano de Urdinarrain, Bancario de Gualeguay-Regatas Uruguay y Zaninetti de Concepción del Uruguay-Atlético Tala.