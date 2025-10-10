Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Ferro de San Salvador, puntero de la Conferencia 1 de la Liga Provincial, enfrentará a Sionista en el destacado de la 11° fecha.

10 de octubre 2025 · 10:37hs
Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

La Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, ingresó en el undécimo capítulo. La jornada comenzó en la noche del miércoles con la victoria de Social de Federación en Chajarí ante Vélez. La cartelera continuará este viernes con los cuatro encuentros correspondiente a la Conferencia 1 y dos historias de la Conferencia 3.

Partidazo en el estadio de Sionista

El destacado se disputará en el estadio Moisés Flesler, donde Sionista recibirá a partir de las 21.30 a Ferro de San Salvador. El Verde lidera en soledad la Conferencia 1. El elenco de la capital del arroz es uno de los tres equipos del certamen que cosechó la totalidad de las unidades. El Centro Juventud, por su parte, es el único escolta del líder.

El plantel de Sionista celebrando la victoria edificada como local ante Ciclista. 

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Urquiza de Santa Elena es uno de los mejores equipos de la Liga Provincial.

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Otro juego atractivo de este sector se disputará en Villaguay, donde Parque recibirá a Sarmiento en el clásico de la Ciudad de Encuentros. Los protagonistas de este duelo buscarán despegar de los últimos escalones. El local comparte el último lugar de la tabla junto a Echagüe con un récord negativo de una victoria y nueve derrotas. El Rojo celebró cuatro triunfos y tropezó en las seis restantes historias.

Sportivo San Salvador recibirá a Olimpia. Los animadores de esta buscarán sumar para seguir entre los primeros lugares de la tabla. Además, Echagüe recibirá en el estadio Luis Butta a Ciclista.

Otros juegos de la Liga Provincial

Además este viernes habrá dos encuentros correspondiente a la Conferencia 3. San José y La Armonía protagonizarán el clásico colonense. Por otro lado, en Concordia Estudiantes y Ferro animarán uno de los derby de la capital del citrus.

La actividad de este sector comenzó el miércoles por la noche con la victoria de Social Federación sobre Vélez de Chajarí, en condición de visitante, por 84 a 81. El sábado completarán, desde las 21, Capuchinos de Concordia-Santa Rosa de Chajarí.

La actividad correspondiente a la Conferencia se llevará adelante el domingo a partir de las 20 con la siguiente programación: Paracao-Recreativo, Progreso de Santa Elena-Estudiantes, Independiente de La Paz-Quique y Talleres-Urquiza de Santa Elena.

El domingo, por la Conferencia 4, jugarán: Juventud Unida de Gualeguaychú-Atlético BH de Gualeguay, Peñarol de Rosario del Tala-Luis Luciano de Urdinarrain, Bancario de Gualeguay-Regatas Uruguay y Zaninetti de Concepción del Uruguay-Atlético Tala.

Liga Provincial Sionista Ferro
Noticias relacionadas
Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes.

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami.

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas.

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

Ulises López y Nicolás Pagliaruzza cruzaron palabras de elogio hacia el otro.

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Ver comentarios

Lo último

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Ultimo Momento
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

La provincia
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

Dejanos tu comentario