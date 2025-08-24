Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Entre los destacados de la Liga Paranaense en la tercera fecha, Peñarol, que ganó los dos que jugó, recibe en el Barrio Pirola a Toritos de Chiclana.

24 de agosto 2025 · 14:15hs
Este domingo seguirá la actividad en el fútbol masculino de la Liga Paranaense de Fútbol, disputándose la tercera fecha de la Copa de la liga “Clausura” en Primera División y Sub 23. Los duelos en Primera se jugarán a partir de las 15.30 horas, en tanto sub 23 se jugará a partir de las 13.30 horas, un rato antes, todo el día de hoy.

En el estadio Dr. Carlos Federik, Centro Paraná de Ex Alumnos de Don Bosco será local de Instituto.

Camioneros, que hace las veces de local en cancha de Toritos (Fraternidad y Aldolfo Aeberhard), recibirá al Atlético Neuquén Club.

En Barrio Corrales, Universitario recibirá la visita del último campeón, Atlético Paraná.

Peñarol, que arrancó con dos triunfos en fila, será local de Toritos de Chiclana en su reducto del Barrio Pirola.

En la Ciudad Universitaria, Oro Verde enfrentará a Palermo.

Fuera de la ciudad capital, más precisamente en San Benito, el equipo antes mencionado recibirá la visita de Belgrano.

En La Floresta, Sportivo Urquiza será local de Argentino Juniors.

Copa Promesa

Por otra parte, hoy en el Predio de la Liga se llevará a cabo una nueva jornada de la Copa Promesa, competencia para las categorías infantiles.

