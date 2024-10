Liga Paranaense: Maximiliano Durán acusó amenazas y decidió finalizar el partido

Comienza la cuenta regresiva para una nueva edición del Seven de la República

Maximiliano Durán, árbitro de la liga paranaense de fútbol

El informe de Maximiliano Durán

El colegiado paranaense suspendió el partido por inferioridad numérica por parte de Instituto ya que iba a expulsar a cinco (5) jugadores de la Gloria. Decidió no darlo por finalizado dentro del campo de juego por no sentir las garantías de seguridad luego de mostrar la cartulina a los jugadores visitantes. Durán además dejó en claro que fueron constantes las amenazas recibidas durante el partido y, debido a ello, determinó no continuar el cotejo en el Grella.

Resumen del partido

Patronato derrotaba 2 a 0 a Instituto con goles de Diego Cardoso por duplicado. En caso de pasar, el Rojinegro enfrentará a Belgrano por un lugar en la final.

Patronato derrotaba 2 a 0 a Instituto cuando se suspendió el cotejo.

Festejó el Decano

Atlético Paraná derrotó 3 a 0 a Don Bosco en el Pedro Mutio y clasificó a semifinales tras el 3-2 en el global. Kevin Bolzán, por duplicado, y Brian Escobar sellaron el pase a la instancia donde están los cuatro mejores del torneo. Allí chocará ante Sportivo Urquiza.