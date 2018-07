Leo Larrosa, un chico no vidente, aprende defensa personal en Paraná

Embed







"Tenemos que ser consciente de lo que no somos consciente. Con él debo transformar la distancia visual con el tacto, muchas veces me vendo los ojos para entrenar. Es una linda experiencia y somos pionero en el tema, no hay instructores que se dediquen a trabajar con personas con discapacidad", expresó Zanotta a UNO en la transmisión en vivo a través de Facebook Live.





La Organización de Formación en Sistemas Israelíes (OFI) es la pionera en Entre Ríos en enseñar defensa personal a persona con capacidades diferentes.





