Las paranaenses Morena Kaplan y Valentina Ruhl se consagraron con CEF 5

En los playoffs, CEF 5 continuó con su dominio y mostró su espíritu competitivo en cada encuentro. En las rondas eliminatorias, el equipo liderado por Silva y su asistente, Lucas Carullo, se enfrentó a San José de Entre Ríos en cuartos de final, a San Lorenzo en semis para llegar a la final ante Estudiantes de La Plata. En todas las instancias se llevó la serie en dos partidos logrando superar a sus oponentes con brillantes actuaciones individuales y un juego excepcional.

De esta manera, lograron consagrarse en el Superdomo de La Rioja ante más de 11 mil aficionados y pudieron celebrar con todo su público este logro histórico para la institución.

CEF 5 3-0 Estudiantes (25-17, 25-17, 25-22)



“Las Naranjitas” volvieron a vencer a Estudiantes y se quedaron con el título por primera vez ante más de 11000 personas en el Superdomo



— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) April 22, 2024

Morena Kaplan y Valentina Ruhl, ambas nacidas en Paraná, fueron parte de este momento que quedará en la memoria de Las Naranjitas por siempre. El último punto ante las Pincharratas llegó con un estallido que se escuchó en todo el estadio. CEF 5 se unió en un abrazo que dejó a la vista lo que se logró durante la temporada para cumplir con el objetivo que se planteó.

“Estamos muy orgullosas por lo logrado en tan corta edad”, mencionaron a UNO ambas jugadoras.

Morena Kaplan, de 19 años, se inició en Rowing a los 12. Realizó todas las inferiores allí. Valentina Ruhl, por su parte, se crió en Paracao y comenzó a practicar el deporte a los 11 años. Actualmente tiene 17.

Morena Kaplan y Valentina Ruhl, orgullosas de lo obtenido

Valentina y Morena CEF 5 (2).jpg Morena Kaplan y Valentina Ruhl, campeonas con CEF 5. UNOER/ Alan Barbosa

“Estamos satisfechas por nuestro esfuerzo. También por la gente que estuvo viendo el partido. Es muy lindo ver un estadio tan repleto. Fue la primera vez que se llegó a esa cantidad de gente en un partido de vóley femenino. Fuimos récord”, agregaron las paranaenses.

El equipo de La Rioja, más allá de jugadoras experimentadas como Emilce Mimí Sosa (ex jugadora de la Selección Argentina), apostó por darle rodaje a jugadoras juveniles de entre 17 y 22 años. Las oriundas de Entre Ríos estaban dentro de esa franja etaria. “El hecho de jugar con chicas de nuestra edad, a mi me encantó. Te llevas mejor, te entendés más rápido. Con algunas ya nos conocíamos”, dijo Morena, opuesta ex Rowing. A su vez, Valentina, central, expresó: “El hecho de tener jugadoras de diferentes edades hizo un complot muy bueno. Nos sirvió muchísimo y se notó dentro de la cancha”.

“Salir campeonas era el objetivo principal de CEF”, sentenciaron. Siguiendo el hilo, agregaron: “El entrenador armó un equipo para llegar a la final. Entrenar todos los días doble turno más gimnasio para lograr ese deseo”.

“Más allá del campeonato nos quedamos con el compañerismo, que estén todos para vos. Poder estar cómodas con todas”, opinaron.

“Mis deseos para el futuro son seguir creciendo e irme a jugar afuera. Es una meta por cumplir”, dijo Kaplan.

“Quiero seguir creciendo e integrar la Selección Mayor”, expresó Ruhl.

Valentina y Morena CEF 5 (1).jpg Morena Kaplan y Valentina Ruhl, campeonas de la Liga Argentina. UNOER/ Alan Barbosa

Futuro

La finalización de la temporada en la élite del deporte en la rama femenina abre las puertas a otras oportunidades. “Estamos de vacaciones. Empecé los entrenamientos en Rowing, para no quedar parada. En la vuelta a las actividades voy a jugar la Liga Metropolitana”, anunció Morena Kaplan.

“Voy a seguir en Entre Ríos. Jugando con Paracao, integrando la Selección Argentina y disputando algunos encuentros con la Selección de Entre Ríos para ir al Argentino. El año que viene veré si me voy a Buenos Aires”, cerró Valentina Ruhl.