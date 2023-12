La Panterita Lescano expone su cetro en Concordia

En esta oportunidad, la pelea de fondo será protagonizada por Yanina “La Panterita” Lescano (27) y la oriunda de Chaco, Pamela “Yarará” Benavídez (36), en un cruce enmarcado dentro de la categoría Ligero. Ambas boxeadoras ya se enfrentaron hace cuatro años en Concordia, con triunfo mediante las tarjetas para la exponente local por lo que el de este viernes será un duelo con sabor a revancha.

Este jueves, la concordiense y la chaqueña cumplieron con la báscula durante la ceremonia de pesaje. Yanina arrojó un peso de 61,150 kilos, mientras que Benavídez lo hizo con 61,100 kilos por lo que todo está listo para el combate.

Luego del pesaje Lescano declaró que “las expectativas son muy buenas. Sé que van a ser muy buenos los resultados por cómo me vengo sintiendo y porque confío en el trabajo de todo el equipo que tengo detrás. Me pone muy contenta también poder competir acá en mi ciudad porque sé que toda la gente me acompañará y eso será algo muy lindo”.

Por otra parte, el costo de la entrada para la jornada será de 2 mil pesos. Aquellos que deseen adquirir su ticket anticipado lo pueden hacer en Maxi Kiosco La Mona (Balcarce 11).

PROGRAMA

El programa completo de peleas previsto para la velada es el siguiente:

1- Pablo Rojas (Funcional Boxing) vs Leonardo Luna (Esparta Boxing)

Hasta 60 kg. 3 rounds de 2 x 1.

2- Jacqueline Tejera (Escuela Fabián Monzón) vs. Joana Estigarribia (Colón)

Hasta 75 kg. 3 rounds de 2 x 1.

3- Ismael Meza (Pancho Segovia) vs. Francisco Passadore (Funcional Boxing)

Hasta 64 kg. 3 rounds de 3 x 1.

4- Gastón Romero (Cesita Box) vs. Gianluca Fleytas (Colonia Ayuí)

Más 91 kg. 3 rounds de 3 x 1.

5- Sofia Palacios (Escuela Fabián Monzón vs. María Rojas (Federal)

Hasta 54 kg. 3 rounds de 2 x 1.

6- Melina Peralta (Gimnasio Los Constructores) vs. Celeste González (Bs. As.)

Hasta 50 kg. 3 rounds de 2 x 1.

7- Nahuel Cabral (Gimnasio Municipal) vs. Brian Carranza (Gimnasio Cirolla)

Hasta 69 kg. 3 rounds de 3 x 1.

8- Pablo Basualdo (Gimnasio Escopeta Ruíz) vs. Ismael López (Escuela Fabián Monzón)

Hasta 69 kg. 3 rounds de 3 x 1.

9- Fondo profesional: Yanina "La Panterita" Lescano (Concordia) vs. Pamela "Yarará" Benavídez (Resistencia, Chaco)

Peso Ligero. 8 rounds de 2 x 1.