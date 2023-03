Tifa realizó un recorrido por su provincia y llegó a la capital entrerriana para brindar detalles de lo que se avecina en el calendario, sus costumbres a raíz del mundo fitness y como comenzó todo de un momento a otro.

“Comencé todo esto del fitness y la competencia en el 2020. Directamente fui al campeonato argentino y tuve un debut muy bueno. Recuerdo que salí segunda y de ahí en adelante me apasionó cada día más”, dijo Tifa a UNO en relación a sus inicios en el mundo del fisicoculturismo.

“A raíz de eso fue que me apasionó aún más lo que es el mundo del culturismo, el fitness. Por suerte obtuve buenos resultados, sobre todo en el 2022 ya que realicé 7 competencias en el año y en la más importante, que se hizo en Brasil, quedé segunda”, agregó la oriunda de Gualeguaychú.

FITNESS TIFA GONZALEZ.jpg La modelo fitness Tifa González tuvo un mano a mano con UNO UNO / Juan Manuel Hernández

Son pocos los años de carrera, apareció todo muy rápido. Sin embargo, Tifa destacó que “quiere lo mejor”. “Ni bien bajé del primer campeonato ya quería volver a subir. Esa sensación es única”.

Estefanía González no se queda con los brazos cruzados. La atleta quiere superar nuevas metas y anhela conseguir el profesionalismo. “La idea es seguir avanzando hasta obtener el carnet profesional y competir en las grandes ligas”, aseguró.

Además, detalló lo que se necesita para lograr el profesionalismo. “Para obtener el carnet profesional se necesita de una trayectoria con buenos resultados. Yo apenas voy 3 años. Si bien es poco, en estos 3 años obtuve entre 15 y 20 medallas de oro en diferentes campeonatos. Siempre saco podio o estoy dentro de las 3. Eso suma muchos puntos”.

El 6 y 7 de mayo se disputará una nueva fecha de la Copa Mercosur. Tifa tiene bien en claro sus objetivos dentro del torneo: “Vamos por el primer puesto. El objetivo es lograr obtener la medalla de oro. Eso me va a impulsar a poder debutar como profesional. Pero para lograr eso hay que estar bien preparado, pasar a otro nivel el cuerpo".

“Yo siempre le digo lo mismo a todos. Si se quiere, se puede. Es cuestión de perseverancia, actitud y voluntad”, agregó, haciendo alusión al trabajo constante para lograr resultados.

Ser modelo fitness conlleva una gran responsabilidad. Se necesita de una rutina para llegar al objetivo. Tener todo programado es la base del éxito. Los días son coordinados con comidas, gimnasio, sesiones de todo tipo, cardiología, descanso, entre otras cosas.

“El entrenamiento es de 1 hora y 20 minutos por día. En cuanto a la comida, son 6 al día. Todo depende en la etapa de entrenamiento en la que estés. Por ejemplo, hacemos una etapa de volumen en donde tenés los niveles altos de carbohidratos (arroz, fideos, etc.), para engordar de manera más magra. Luego de la etapa de volumen te sacan los carbohidratos y te quedan los músculos solos hasta llegar al escenario. Ahí obtenés el menor porcentaje de grasa”, explicó la instructora de musculación y Gap.

Actualmente, Tifa es una referente dentro del culturismo en Entre Ríos. Así lo vivenció la atleta: “La verdad que esa parte no me la imaginaba. Tengo muchas chicas que me siguen, me consultan. Trabajo en un gimnasio en Gualeguaychú, así que ahí también tengo contacto con ellas. Estoy orgullosa de mi misma y también de poder representar la ciudad y Entre Ríos. Es un deporte difícil de alcanzar, no hay otra atleta en Entre Ríos.

“Si te lo proponés, lo hacés”, cerró la modelo fitness.