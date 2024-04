"La meta es ratificar la crecida en el sóftbol"

En esta ocasión, levantó el trofeo al derrotar en la final a Venezuela por 4 carreras a 3. La conquista no fue sencilla para Argentina, que remó desde atrás en el marcador. Su poderío en el bateo le permitió inclinar la balanza y celebrar un nuevo título en la disciplina. Este fue el primer desafío que asumió la Albiceleste al frente de Alberto Guerrinieri. Beto, que asumió el rol de head coach tras la renuncia de Julio Gamarci, realizó un análisis de lo vivido en territorio colombiano.

Trabajo silencioso que le dio sus frutos al seleccionado de sóftbol

“Venimos trabajando desde hace muchos años con un programa de entrenamiento enfocado en procesos juveniles. Es un trabajo con mucha planificación de por medio y mucho trabajo diario. El objetivo es estar siempre en los primeros puestos a nivel internacional y ratificar nuestra crecido en el sóftbol. Estos triunfos nos da un aliciente para seguir trabajando de la misma manera. Por eso el saldo es súper positivo”, resaltó Beto Guerrinieri, en diálogo con La Mañana de La Red.

La delegación campeona arribó al país en la mañana del martes. El círculo cercano de los entrerrianos que formaron parte de la estructura recibieron a los monarcas en las instalaciones del estadio Panamericano Nafaldo Cargnel. “La felicidad perdura, es un momento que hay que disfrutar después de tanto esfuerzo. A su vez ya empezaremos con la planificación para lo que viene que será algo súper importante”, subrayó el head coach.

softbol.jpg La Selección Argentina de sóftbol retuvo el título panamericano

En la competencia ecuménica Argentina formará parte del Grupo B. La actividad en este sector se llevará adelante, del 10 al 14 de julio, en Canadá. “Nos quedan tres meses de preparación. Ya estamos empezando a planificar el viaje, los entrenamientos. La gran mayoría de los muchachos comienzan a competir en distintos clubes de la Liga de Estados Unidos y Canadá. A partir del próximo mes comenzarán a viajar. Será una logística grande la que debemos armar. Es lo que nos toca y nos encanta”, afirmó Beto Guerrinieri.

Por otro lado, detallo cuál es la clave para conservar la energía bien alta para continuar luciendo el traje de protagonista en cada competencia que afronte. “Es un proceso interno que nos vamos contagiando entre nosotros mismos, entre el cuerpo técnico y los propios jugadores. Esas ganas infinitas y la pasión que tenemos por el deporte que amamos. La motivación es genuina y se va renovando en cada torneo”, indicó. a modo de introducción.

Siguiendo esta línea, remarcó que mantenerse en el máximo nivel de competitividad es la principal fuente de motivación. “Manteniendo la humildad y sabiendo que esto es un aprendizaje constante. No nos tenemos que quedar con un triunfo sino sabiendo que lo que viene o lo que pasó nos deja un aprendizaje para lo que viene. Ese es el motor del equipo, la humildad, saber que podemos seguir aprendiendo, que se puede mejorar. Estamos en una etapa de autoconocimiento muy buena dentro del equipo que nos hace replantear algunas maneras, no reemplazarlas, sino reforzarlas a como venimos entrenando y jugando que es muy importante. Ese es el camino que estamos transitando”, subrayó.

Alberto Guerrinieri habló sobre la renovación en el plantel

“Ahora tuvimos una renovación en el equipo donde no estuvieron seis muchachos del ciclo anterior, del mundial anterior. Varios se retiraron, otros no estuvieron por compromisos laborales. Se armó un grupo bastante nuevo, pero con la motivación que llevamos adentro muy fuerte y esa disciplina que hace que sea todo más fácil para todo el cuerpo técnico. Es continuar esta rueda, girarla, darle un poco de empuje y sigue funcionando por ahora que venimos por buen camino”, añadió.

Siguiendo esta línea, valoró la actuación de los integrantes del plantel que tuvieron su primera experiencia con el seleccionado mayor. “El desempeño de algunos muchachos fue extraordinario”, calificó el entrenador. “Sabíamos que iban a tener un buen desempeño, pero no que iban a jugar tan espléndidamente. Venimos trabajando con renovación de jugadores que se vienen sumando al grupo mayor, que son los menores de 23 años. El grupo en si no es nuevo, sino que viene desde hace años entrenando. Lo que si son nuevos son algunas personas que participaron de este torneo. Lo conocíamos y sabíamos que tienen un talento extraordinario. La única duda era como iban a responder en la parte emocional, que es lo más importante en el deporte porque si está emocionalmente equilibrando puede desarrollar su juego. Los muchachos estuvieron realmente en un nivel espectacular. No me sorprendió demasiado desde esa parte”.

En este punto valoró las herramientas brindadas por Daniel Barreto. “Nos enseñó un montón sobre la respiración y visualización. Trabajamos mucho en sólo pensar y estar en el momento, disfrutar cada momento. La idea es darnos cuenta de la ansiedad que nos invade para volver al plano instantáneo. Esto se trabaja con distintas herramientas y entrenamientos. Ese es el plus que tenemos en este momento”.

Planificación para la Copa del Mundo

Guerrinieri adelantó como será la planificación de Argentina para la Copa del Mundo de mayores. “Desde este viernes (por mañana) comienza la etapa final de la liga local. Una vez que termine el campeonato local reiniciaremos con los entrenamientos técnico#táctico. Lo que no paramos nunca es el acondicionamiento físico. Eso seguirá a partir de la próxima semana. Después nos enfocaremos en lo que viene. El descanso será mínimo”.