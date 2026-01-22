Uno Entre Rios | Ovación | Paula Pedrozo

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

La capitana de Las Yaguaretés, Paula Pedrozo, dialogó con UNO tras el ascenso al SVNS 2 y destacó el crecimiento del equipo y la emoción por el logro.

22 de enero 2026 · 09:26hs
Foto: Gentielza/Prensa UAR

El seleccionado argentino femenino de rugby seven tuvo un inicio de temporada 2026 muy positivo en el SVNS 3 de Dubai. Las Yaguaretés cayeron en la final ante Sudáfrica por 12-5, pero lograron el ascenso al SVNS 2 junto al equipo africano, cumpliendo el principal objetivo del certamen disputado el último fin de semana.

Tras la clasificación, la capitana concordiense Paula Pedrozo dialogó con UNO y expresó la satisfacción del plantel por el rendimiento colectivo. "Finalmente logramos la clasificación al SVNS 2, así que estamos muy contentas y emocionadas por este mérito. El equipo realizó un trabajo muy arduo y, durante el fin de semana, mostramos un gran crecimiento, especialmente en el sistema defensivo y en el dinamismo del ataque. Nos vamos más que satisfechas con el rendimiento, con el objetivo de seguir firmes por este camino y estar a la altura de lo que exige este torneo. También quiero agradecer a toda la gente que confió en nosotras", señaló.

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés cumplieron con su objetivo.

Las Yaguaretés fueron contundentes en ataque y duras en defensa.

LEER MÁS: Las Yaguaretés se clasificaron al SVNS 2 en Dubái

Las Yaguaretés integraron el Grupo B junto a Samoa, Polonia y Colombia, y tuvieron una actuación contundente desde el inicio. En su debut aplastaron a Samoa por 45-0, con tries de Cristal Escalante, Sofía González y Talía Rodich, quienes apoyaron dos veces cada una, además de una conquista de Magali Gervasio. Sofía González acertó tres conversiones y Escalante sumó dos disparos a los postes.

En su segundo compromiso, el seleccionado nacional enfrentó a Polonia y se impuso por 22-5. Cristal Escalante, Talía Rodich, la villaguayense Antonella Reding y Sofía González apoyaron un try cada una, mientras que esta última también convirtió.

El cierre de la fase de grupos fue ante Colombia, recreando la final del Sudamericano Lima 2025. En esta oportunidad, Argentina volvió a mostrarse sólida y consiguió su tercer triunfo consecutivo al ganar por 14-0, con tries de la concordiense Paula Pedrozo y Virginia Brígido, más las conversiones de Sofía González y Cristal Escalante.

En semifinales, las dirigidas por Nahuel García enfrentaron a República Checa con la doble misión de asegurar el ascenso y acceder a la final. Las argentinas se impusieron por 22-12 y lograron escalar a la segunda división. Cristal Escalante apoyó dos tries, mientras que Antonella Reding y Sofía González, quien además convirtió, aportaron una conquista cada una.

Con el ascenso ya asegurado, Las Yaguaretés definieron el título frente a Sudáfrica, pero perdieron el invicto al caer por 12-5. El único try argentino fue apoyado por María Taladrid. Pese a la derrota, el plantel celebró el ascenso al SVNS 2 y ya se enfoca en los próximos compromisos del calendario.

Con este logro, el seleccionado argentino femenino afrontará nuevos desafíos en busca de la clasificación al SVNS World Championship. Serán tres etapas: la primera se disputará el sábado 14 y domingo 15 de febrero en Nairobi, Kenia; la segunda, el sábado 21 y domingo 22 de marzo en Montevideo, Uruguay; y la última, el sábado 28 y domingo 29 en San Pablo, Brasil.

