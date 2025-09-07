Uno Entre Rios | Ovación | Copa del Mundo

La carrera por la Copa del Mundo de Rugby 2027: así se definen los últimos clasificados

Con 21 equipos ya clasificados, las últimas ocho plazas para la Copa del Mundo de Rugby 2027 se decidirán en intensos repechajes y desempates.

7 de septiembre 2025 · 15:46hs
La Copa del Mundo de Rugby 2027 en Australia será un evento histórico, con 24 equipos disputándose el título en una edición que ofrecerá oportunidades a naciones que no han estado tan presentes en la élite del rugby mundial. De esos 24 equipos, 21 ya han asegurado su plaza, mientras que ocho puestos aún están en juego.

En Europa, el Rugby Europe Championship ha sido crucial para la clasificación. Georgia, España, Portugal y Rumania consiguieron su lugar al llegar a las semifinales del torneo, asegurando su presencia en el Mundial de Australia. Por su parte, Bélgica, que terminó en la quinta posición, accede a un torneo de repechaje que se disputará en Dubai en noviembre, donde buscará una última oportunidad para clasificar.

Copa del Mundo de Rugby 2027: las batallas finales por las plazas vacantes

En Sudamérica, Uruguay fue el gran protagonista al obtener un boleto directo para Australia 2027 gracias a su destacada actuación en el Cuatro Naciones Sudamericano. Chile, por su parte, jugará un desempate contra el sexto clasificado de la Copa de Naciones del Pacífico, y el perdedor de este enfrentamiento tendrá que disputar el repechaje en Dubai. Además, el tercer clasificado se definirá mediante un ida y vuelta entre Brasil y Paraguay el sábado 11 y sábado 18 de octubre, con el perdedor también accediendo al torneo de repechaje en Dubai.

En Asia, el Campeonato Asiático 2025 determinó al primer clasificado, con Hong Kong logrando el boleto directo tras consagrarse campeón. Emiratos Árabes Unidos, al quedar en segundo lugar, disputará el repechaje África/Asia contra Namibia. El ganador de este enfrentamiento avanzará al torneo de repechaje en Dubai.

En África, Zimbabue se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones y logró su clasificación directa para el Mundial. Mientras tanto, Namibia se enfrentará a Emiratos Árabes Unidos en un desempate el domingo 26 de julio de 2026. El ganador accederá al repechaje en Dubai.

Finalmente, en el Pacífico y América del Norte, la Copa de Naciones del Pacífico 2025 ha sido decisiva. Canadá y Tonga aseguraron su clasificación directa al llegar a las semifinales del torneo. El domingo 14, Samoa y Estados Unidos se enfrentarán en los cuartos de final, con el ganador asegurando su lugar en Australia 2027. El perdedor, por su parte, jugará un repechaje contra Chile para luchar por la última plaza.

A medida que los equipos se acercan a la fase final de clasificación, los enfrentamientos y torneos de repechaje serán fundamentales para decidir los ocho últimos clasificados al Mundial de Rugby 2027. Con este panorama, se prevé una clasificación cargada de emociones, con selecciones de todo el mundo buscando asegurar su lugar en el torneo más prestigioso del rugby.

