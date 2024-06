Julio Vaccari fue presentado en Independiente: "Me encanta la presión"

Embed Julio Vaccari en conferencia de prensa, en vivo desde el LDA-REB.



June 13, 2024

A su vez, remarcó que Marcelo Bielsa y Gabriel Heinze lo "ayudaron mucho" en su formación como entrenador y aseguró que le "encanta la presión". En ese sentido, explicó por qué aceptó el desafío del Rojo en este momento delicado en cuanto a lo institucional: "¿Por qué Independiente y por qué no otra? Porque está el olor a sangre. Me encanta. Eso lo disfruto. La preparación para mí es constante. No termina nunca en el entrenador".

Por otra parte, Vaccari mencionó cuáles son sus metas en el club: "En cuanto a los objetivos, en el corto plazo es lograr un estilo visible de juego, que la gente se sienta identificada, que la gente esté cómoda y lograr tener un equipo competitivo, que en todas las canchas salga a jugar de la misma manera. Esos son los objetivos más importantes. No me enfoco en los del largo plazo: esos vendrán en consecuencias de los primeros".

Julio Vaccari en conferencia de prensa.



June 13, 2024

Julio Vaccari llega a Independiente acompañado por Gastón Machín, Gino Navone y Gastón Saccani como ayudantes de campo. Luego del receso por la Copa América, el plantel del Rojo iniciará la pretemporada el 27 de junio.

Julio Vaccari ya es el DT de #Independiente.



June 13, 2024

Incertidumbre por el mercado de pases de Independiente

Los dirigentes de Independiente son cautos con el tema de los refuerzos y es que todo está supeditado a si se levantan las millonarias inhibiciones. El club no se desprenderá de ningún jugador en el caso de que no pueda incorporar en este mercado de pases.

"Hoy no podemos levantar las inhibiciones. Se lo dijimos a Julio, estamos haciendo un enorme esfuerzo y creemos que podemos hacerlo. Confiamos. Son negociaciones complejas y vemos luz al final del túnel. Quiero ser claro: hoy no las podríamos levantar", afirmó Néstor Grindetti, presidente del club, durante la presentación.

A su vez, el DT dejó en claro que quiere contar con refuerzos: "Hicimos un estudio más individualizado de cada uno de los futbolistas. Independiente tiene potencial para la idea. Tenemos que reforzarnos en algunas posiciones para que la idea se pueda ver completada. Son tres o cuatro puntitos a tocar. Después, qué jugadores y cómo, la tendremos que hablar en privado con la gente del club".

julio Vaccari foto cortada.jpg Julio Vaccari fue presentado en Independiente de Avellaneda. Prensa Independiente

"Cuando me junté con ellos, me dijeron que es imposible que me den una certeza de que la situación se va a resolver. Sí me dijeron que tenían el compromiso y que iban a hacer lo imposible para tener un mercado de pases. Ojalá así sea para tener mejor plasmado lo que uno planifica. Si eso no se puede llevar a cabo, van a encontrar en el entrenador a alguien que le va a poner el pecho a la situación. Es eso", explicó Vaccari.

El DT analizará un par de días al plantel y a partir de ahí verá cómo hace para afrontar la temporada. Por ejemplo, Julio Buffarini y Edgar Elizalde arrancan muy de atrás, pero lo cierto es que el ex-Defensa y Justicia los quiere ver primero porque no nos conoce.