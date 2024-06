Julieta Cortesi busca sponsors para competir en Tucumán

Para poder costear los gastos que requiere participar del torneo en el Jardín de la República, Cortesi busca sponsors y demás medios que le permitan recaudar los fondos necesarios.

UNO se comunicó con Julieta, quien contó cómo pueden ayudarla. Además, recordó cómo se acercó a la calistenia y realizó una profunda crítica al ambiente con el que convive en esta deporte.

“Mi idea es competir en Vesania Cup, que es una competencia que se va a realizar en Tucumán durante los días sábado 20 y domingo 21 de julio. El torneo es de carácter nacional y competiré en la rama power free style femenino”, se refirió al compromiso que se le avecina, para luego dar más detalles de lo que es la disciplina: “La calistenia trabaja con el peso corporal de uno. La competencia se divide en dos ramas: free style y power free style, que es en la que yo compito. En ese tipo de pruebas se mantienen los ejercicios por un determinado tiempo, mientras que el free style son solamente balanceos. Esta competencia únicamente se divide por sexo, ya que no hay alguna subdivisión de edad o peso de la persona. Eso hace que, generalmente, me toque competir contra chicas más grandes”.

“En el power free style te dan un tiempo determinado que puede ser un minuto o un minuto y medio –acotó–. En ese tiempo debés realizar lo que mejor te salga y el jurado te califica con una tabla de puntaje. Gana quien más puntos suma. Los distintos ejercicios tienen puntajes que varían de acuerdo a sus dificultades y luego están los puntos bonus. Se tiene en cuenta la técnica con la que se ejecuta el ejercicio, y si hay algún error o la posición no queda de la manera correcta te bajan puntos. Tiene que hacerse todo lo más perfecto posible para que te vaya bien”.

Búsqueda de sponsors

La realidad de Julieta Cortesi no es distinta a la de cualquier deportista amateur, que además de su preparación debe desdoblar sus esfuerzos para conseguir recursos económicos.

“Estoy buscando sponsors en el sector privado o ayuda gubernamental. El apoyo puede ser económico o, por ejemplo, con suplementos que me sirvan para el entrenamiento, lo que me permitiría ahorrar un montón de gastos y ese dinero sería destinado al viaje”, explicó.

Además, agradeció a quienes de alguna u otra forma la han apoyado en su carrera: “recibí la ayuda de una casa de suplementos para poder llegar bien a la competencia y gente particular que colaboró pasándome plata. Estoy muy agradecida porque hay gente que casi no me conocía y sin ningún compromiso me dio una mano. Son gestos muy lindos que valoro”.

Julieta Cortesi calistenia.jpeg Julieta Cortesi se ha consagrado en dos ocasiones en campeonatos argentinos participando en la modalidad power freestyle. Gentileza Julieta Cortesi

Sus inicios en la calistenia

La joven también recordó como empezó a practicar calistenia: “Hasta los 12 años realizaba patín artístico. Era algo que amaba, pero sufrí una lesión en la columna que me impidió seguir. Luego con la pandemia me entretuve haciendo abdominales, flexiones y saltando la soga en mi casa. Y hace unos dos años pasé por el circuito que está en la costanera, vi que estaban entrenando y me gustó mucho. Empecé a practicar y me enganché. Amo con mi vida la calistenia y creo que encontré mi lugar en el mundo haciendo esto”.

“A mi casa la tengo acondicionada para poder ejercitarme y cada vez que paso hago una vertical u otro ejercicio. Voy a la escuela a la tarde, por lo que practico de mañana y luego de salir de la escuela. Me entreno de manera independiente y realicé el curso de entrenadora personal de calistenia y street workout, el cual ya terminé. Me gusta mucho la actividad, tanto practicarla como enseñarles a otras personas, aunque a modo de crítica debo decir que es un ambiente muy machista en el que las mujeres casi no tenemos lugar”, detalló.

Además Julieta repasó algunos de sus logros obtenidos: “competí en 2023 en Santa Fe, donde me anoté mal y participé en free style, quedando segunda. Luego me especialicé en power free style y, posteriormente, participé de encuentros que se realizaron en San Nicolás, en septiembre de 2023, y Santa Fe, en marzo, saliendo dos veces campeona nacional”.

“Para que te vaya bien necesitas una buena preparación física, pero sobre todas las cosas mucha fuerza mental. La cabeza te puede jugar una muy buena pasada o todo lo contrario”, cerró.

Para contactarse con Julieta Cortesi

Cualquiera que pueda y desee colaborar con Julieta Cortesi para que pueda participar de la competencia que se realizará dentro de un mes en Tucumán puede contactarse con ella a través de Instagram (@juli_cortesi) o a su teléfono personal (3435196810). La colaboración puede ser económica o mediante elementos que favorezcan a la práctica de la disciplina, como por ejemplo suplementos, los cuales le permitirían ahorrarse dinero que irá destinado a su viaje hasta el Jardín de la Repúblicas.