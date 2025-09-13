Julián Santero con la pole, Mariano Werner en el Top 5

El mendocino Julián Santero se quedó con el récord de la pista en San Luis. Mariano Werner buscará regularidad en el inicio de la Copa de Oro.

Julián Santero (Ford Mustang) ganó la clasificación de la 11ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en San Luis, marcando el inicio de la Copa de Oro RUS. El piloto del Fispa Corse sumó su 10ª pole position en el TC y batió el récord de vuelta en el Autódromo Rosendo Hernández, el cual fue reacondicionado para esta carrera. Mariano Werner, estrenando motorista, ocupó el 5° lugar y buscará avanzar en la serie y la final de este domingo.

En tanto que Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) terminó segundo a solo 11 milésimas y Marcelo Agrelo (Toyota Camry) cerró el top 3 en la tanda cronometrada.

La clasificación fue muy diferente a las habituales, ya que si bien se trataba de un asfalto totalmente nuevo, la suciedad que provocaban los autos al salirse de la pista hacía que levantara tierra que luego se depositaba en la cinta asfáltica. Entonces los tiempos no se mejoraban, pero al cabo de un rato el viento y el tránsito de los coches permitía que se volvieran a bajar.

En ese contexto, Santero fue quien mejor resolvió la ecuación que presentó. Con un tiempo de 1’27”362/1000, el mendocino bajó en 594/1000 el récord oficial del trazado, que estaba en su propio poder desde el año pasado. Curiosamente, el mejor registro del día se consiguió en el primer entrenamiento, cuando Agustín Canapino (Camaro) estableció 1’27”270/1000.

La palabra de Julián Santero

“Hemos hecho un gran trabajo y lo plasmamos con la pole, que este año se nos venía negando: recién lo conseguimos en la 11ª fecha; eso habla de lo difícil que es lograr una pole en el TC y por eso lo festejamos tanto. También es importante para poder dar vuelta la página de lo que pasó de Buenos Aires, donde no nos salió una…”, sostuvo Santero en Campeones.

El campeón 2024 obtuvo su 10ª pole position en 102 clasificaciones en Turismo Carretera y le dio a Ford –que desde esta carrera tiene 15 kilos menos en su peso mínimo– su segunda pole de 2025, emulando lo que había conseguido Mariano Werner (Mustang) en el Oscar Cabalén (6ª fecha).

La actuación de Mariano Werner

Mariano Werner (Mustang), que al igual que en Buenos Aires tiene motores de Guillermo Pianca, se ubicó en el 5° lugar a 389/1000 del mendocino. El tricampeón llegó a esta instancia definitiva del campeonato con una importante cantidad de abandonos, y de haber clasificado de manera ajustada entre los 12 del campeonato. Luego de una extensa relación con Rody Agut, que comenzó hace cinco años, en la previa al campeonato 2020, logrando el título de aquella temporada, de manera consecutiva el de 2021 y posteriormente el de 2023, además del subcampeonato en 2022 y el título obtenido dentro de las Pick Up en 2023, en las últimas fechas llegaron los cambios.

Agustín Canapino (Camaro), que clasificó por 4ª fecha consecutiva en el top 3, quedó a sólo 011/1000 de obtener su primera pole position en San Luis, una diferencia que está entre las 10 más exiguas en clasificación en los últimos 10 años del Turismo Carretera.

“Fue una situación atípica por el viento, que fue diferente en cada salida a la pista y que también determinaba cómo había que encarar cada curva. Fue una serie, creo que nunca me pasó tener que clasificar todas las vueltas seguidas, sin enfriar entre una y otra”, contó Canapino, que se mantiene como líder de la Copa de Oro.

El ganador de la Etapa Regular, Marcelo Agrelo (Camry NG), mantuvo su gran performance en clasificación de la temporada 2025, donde sólo una vez quedó afuera del top 10, y en seis de las 10 clasificaciones del año estuvo entre los cinco mejores. Esta vez, fue tercero a 139/1000 del poleman.

“La pista estaba muy rara… Fue una clasificación desgastante, pareció una serie: desde la primera vuelta hasta la última fui a fondo. Nunca me había pasado algo así en una clasificación sin lluvia”, detalló el piloto del Maquin Parts Racing.

Otto Fritzler (Camry NG), que fue uno de los tres pilotos que rompió el motor en los entrenamientos junto Diego Azar (Camry NG) y Hernán Palazzo (Camry NG), clasificó 4º a 210/1000, pero por el recargo de seis décimas cayó al 9º puesto.

El paranaense Agustín Martínez estrenó un Ford Mustang y protagonizó su mejor clasificación de la temporada al heredar ese 4º puesto (a 372/1000 de Santero), mientras que el uruguayense Nicolás Bonelli con el Mustang quedó 19° a 1”201/1000 del líder.

Así se largarán las series en San Luis

La clasificación definió el ordenamiento de las selectivas que se disputarán este domingo a partir de las 10.10. La primera batería tendrá en primera fila a Julián Santero (Ford Mustang) y Agustín Martínez (Ford Mustang). La segunda, en tanto, tendrá a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Mariano Werner (Ford Mustang) liderando el pelotón. Mientras que la tercera contará con Marcelo Agrelo (Toyota Camry) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), respectivamente. La carrera final a 25 vueltas se largará desde las 13.30.