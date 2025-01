Julián Álvarez ante un desafío en Kuwait

julian y su familia.jpeg Julián junto a toda su familia en Basso.

La palabra de Julián Álvarez

Álvarez le contó a UNO: “Contento con este nuevo desafío porque este va a ser el cuarto año y, que me hayan ofrecido la Selección Masculina me puso contento; obviamente, por el laburo. Y es un gran desafío, así que, ahí estamos”.

“En el caso de la Selección que entreno se apostó por una renovación porque juega el torneo arábico y el torneo asiático. El nivel de Kuwait tiene que mejorar muchísimo para primero mejorar las posiciones en el torneo arábico. El torneo asiático es más difícil porque participan países como China, Australia, entre otros. En esta etapa de la Selección la Federación apuesta a un recambio de jugadores más jóvenes, con proyección a los próximos cuatro, ocho años. Así que hicimos un recambio de jugadores importante y con mucho trabajo. La verdad que hemos empezado a trabajar en abril. Tuvimos mucho tiempo de trabajo, más de cuatro meses antes del torneo. Y los jugadores avanzaron muchísimo, han mejorado. No solamente desde lo técnico, desde el juego, desde los sistemas. Y creo que es una apuesta muy interesante de la federación a intentar mejorar la posición en el ranking del torneo arábico. Y creo que fue un gran año para la selección. Este fue un muy buen torneo arábico el que jugamos”, completó.

En lo que se refiere a la barrera del idioma Julián Álvarez dijo: “Todo el país habla inglés, es el segundo idioma. Así que la comunicación es toda en inglés”.

“Hay pocos jugadores altos en la región, pero también hay jugadores bajos que saltan mucho. Y como yo siempre digo, lo más importante no es solamente la altura, sino saber jugar bien. Si uno hace un paralelo con un equipo argentino, que no tiene jugadores tan altos, pero juegan muy bien. Entonces lo más importante no es la altura, sino jugar bien. Uno puede ganar o puede perder, pero jugando bien. El biotipo, te vuelvo a repetir, el país no tiene jugadores tan altos, pero sí tiene jugadores que entrenan muy bien, que han mejorado mucho la entrega en el entrenamiento, que eso es importante la actitud en el entrenamiento y la entrega, por supuesto en los partidos. Porque eso es lo más importante en esta primera etapa para el equipo, dejar absolutamente todo en la cancha, porque lo importante para el equipo en una primera etapa fue toda la parte de actitud, más allá del juego, que hay que jugar bien. Porque cuando dejas absolutamente todo, pero perdes, te vas con otra sensación, que cuando decís, pude haber hecho algo más. Y creo que en ese sentido, el equipo cambió muchísimo”.

En cuanto al deporte argentino, Álvarez comentó: “Creo que el deporte argentino en general sigue siendo un milagro, porque se sigue jugando muy bien, se sigue entrenando muy bien, hay voleibol, hay una cantidad inmensa de clubes en todo el país que siguen entrenando voleibol, y que se sigue sosteniendo el deporte, más allá de la situación económica del país, porque es muy difícil, ha habido un éxodo muy importante de jugadores, de los jugadores más importantes de voleibol de nuestro país, y también de entrenadores, y que se siga jugando, que se siga sosteniendo la Liga, es muy importante para nuestro país, así que me parece que eso es un mérito muy importante para nuestra federación y para el voleibol argentino, y lo están haciendo con un excelente nivel”.

julian plantel.jpg.jpeg Julian Álvarez, junto al plantel de Kuwait.

El deporte en desarrollo

“Lo importante de Kuwait es que ya tiene una Liga Profesional de vóleibol donde participan varios equipos. En este momento están formando parte 10 planteles en el torneo y también cada equipo puede reforzar con dos jugadores profesionales de otros países. Eligen jugadores de diferentes países, rusos, serbios, de diferentes lugares”, dijo sobre el desarrollo de la competencia en el país del Golfo Pérsico y que apuesta a crecer en su juego.