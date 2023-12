Joel Gassmann, sin definición sobre su futuro

Mientras los resultados indican que cerró una gran temporada, el crespense Joel Gassmann analiza de qué manera se dará su 2024. El automovilismo nacional no es ajeno a la realidad que hoy vive el país. Los protagonistas atraviesan un momento de incertidumbre en cuanto al aspecto presupuestario debido a la condición económica actual y por eso, un porcentaje de los pilotos no tiene definido su futuro para el próximo año.

Uno de los que aún no sabe cómo afrontará la próxima temporada es Joel Gassmann. El de Crespo fue uno de los animadores de la temporada 2023 de la Clase 3 del Turismo Nacional y finalizó séptimo en el campeonato, con 195 puntos. Además, alcanzó dos triunfos en las fechas de Comodoro Rivadavia y La Pampa.

Con respecto al año que viene, Gassmann aún no tiene confirmada su continuidad, aunque la intención del entrerriano y de la Scudería JT es seguir en conjunto. Con vistas a lo que viene, el entrerriano espera tener una charla con el equipo para conocer con qué presupuesto deberá contar en 2024.

Cabe destacar que el TN ya tiene asegurada su fecha en Paraná. La carrera será el 8, 9 y 10 de marzo. Será la primera categoría nacional que visitará Paraná. Desde APAT ya le dieron el ok, por lo que ya está plenamente confirmada. Cabe destacar que la carrera estará bajo la organización de una empresa privada, que se encargará de alquilar las instalaciones del autódromo. Tras un acuerdo entre el TN y la organización se llevará a cabo la fecha. No obstante, no es la única categoría nacional que podría llegar a Paraná el próximo año, ya que habría posibilidades de la visita de otras de renombre.

Son varios los escenarios que están cerca de albergar una cita de la categoría nacional y el trazado entrerriano ya tiene el aprobado por el TN en la segunda carrera de la temporada que se viene.