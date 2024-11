Javier Pastore anunció su retiro del fútbol profesional “El cuerpo no aguantó más, los dolores después de los partidos eran muy fuertes", dijo Javier Pastore, quien se retirará en junio de 2025. 4 de noviembre 2024 · 18:00hs

El último club de Javier Pastore fue Qatar SC.

El mediocampista argentino Javier Pastore anunció que se retirará del fútbol profesional en junio del 2025. El ex jugador de Huracán supo ser mundialista con la Selección en Sudáfrica 2010. A sus 37 años y sin club tomó la difícil decisión: “Dejé una puerta abierta para ver cómo me sentía, pero me gustaría antes de junio anunciar mi retiro”.

“El cuerpo no aguantó más, los dolores después de los partidos eran muy fuertes. El punto de inflexión fue cuando mi hijo me pedía salir al jardín a patear la pelota y no podía levantarme del sillón. Mi cabeza me pedía estar a pesar de las molestias por toda la felicidad que me daba el fútbol, pero fui perdiendo fuerzas porque se volvió insoportable. Nos dejamos mutuamente”, agregó el cordobés.

“Las cosas cambiaron mucho. Ahora es todo mucho más físico y menos técnico, lo que perjudica mi estilo de juego. No creo que pueda hacer un sacrificio tan grande sin saber si voy a tener recompensa. No soy atleta y tampoco voy a poder entrenar para lograrlo. Lo que me hace feliz es jugar a la pelota, no correr 20 kilómetros por partido” concluyó el cordobés. La carrera de Javier Pastore En mayo de 2008 el Flaco Pastore salió al campo de juego del estadio Monumental de Núñez y debutó en Primera División con la camiseta de Huracán enfrentando nada más y nada menos que a River. Desde aquel entonces, Pastore deslumbró con su talento al fútbol argentino y, tras el recordado subcampeonato en el Torneo Clausura 2009 con el Globo, fue vendido al Palermo de Italia por alrededor de 7 millones de euros. Explotó todo su nivel en el Palermo durante dos años hasta ser vendido al Paris Saint Germain de Francia donde, desde 2011 a 2018, fue parte del proceso de jerarquización del club capitalino mediante los petrodólares. En paralelo a su explosión de potencial, fue parte del plantel de la Selección argentina que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con Diego Armando Maradona como entrenador. Entre 2010 y 2017, Pastore jugó 29 partidos con la Albiceleste y marcó sólo dos goles. Su último club fue el Qatar S.C y, en el total de su carrera, jugó 477 encuentros y marcó 77 goles.