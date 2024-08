Jairo Suárez perdió por nocaut en Buenos Aires

En el marco del festival Knock Out a las Drogas, el paranaense Jairo Suárez cayó en el octavo round contra el italiano Giovanni Scuderi.

Jairo Suárez no pudo levantarse tras un preciso gancho al hígado.

El paranaense Jairo Suárez no pudo consagrarse. El Espartano se presentó en el Casino Buenos Aires, donde fue derrotado por nocaut en el octavo rounds por el italiano Giovanni Scuderi en el marco del festival Knock Out a las Drogas. El peleador visitante logró el título Fedelatín AMB de la categoría Pesado que estaba vacante.

En una pelea que no sedujo demasiado al público ya que no hubo mucha acción, la definición llegó cuando faltaba apenas un minuto para finalizar la contienda y nada hacía pensar que la historia se definiría antes de las tarjetas. Tras un clinch el europeo conectó un fuerte gancho de izquierda a la zona hepática del entrerriano, que se desplomó sobre la lona y no pudo recuperarse.