Inglaterra venció a Japón y lidera el Grupo D

Sin embargo, algo muy importante que no encontró Japón en este tramo fue la profundidad suficiente para seguir sumando, lo cual se debió a la defensa corta de Inglaterra, que pese a la desorganización posicional que estaba mostrando, continuaba disputando muy bien el contacto.

Pasados unos minutos, el orden colectivo que venían teniendo los dirigidos por Jamie Joseph se cortó, cuando por un error defensivo, Lewis Ludlam apoyó un try. A partir de ese momento, la Rosa pudo reacomodarse en la cancha y contrarrestar de gran manera la postura de su rival con el juego con el pie como principal argumento, y aunque tampoco logró llegar con pelota en mano al fondo contrario de la cancha (además de que recibió otro penal en contra de Matsuda), dos nuevas patadas de Ford ampliaron la ventaja para los británicos, la cual al momento del entretiempo terminó siendo de 13-9.

En el complemento, de entrada el ritmo bajó considerablemente, y pese a que al principio ninguno de los dos equipos podía imponerse al otro, esta situación favorecía a Inglaterra, que sumado a lo mostrado en la primera parte, lograba aguantar el resultado, inclusive con una nueva anotación en contra del apertura nipón.

Con este último penal, Japón se había puesto a un punto de igualar la historia. Sin embargo, los europeos no cayeron en el error de desesperarse por la reacción rival, y junto con la frescura de los cambios, continuó manejando el encuentro con solidez en el contacto y enfriándolo de a poco. En este contexto, Courtney Lawes, Freddie Steward y Joe Marchant sumaron un try cada uno y la victoria de la Rosa ya no volvió a correr peligro.