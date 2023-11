Gonzalo Lapera: "Quiero demostrar lo adquirido afuera"

Ganó trofeos con el KS Tirana en el Viejo Continente, celebró un título en el Club Deportivo Colón, y ascendió de la C a la B con el JF Volei. Fueron dos años de mucha experiencia adquirida y un sinfín de momentos vividos que mejoraron la calidad voleibolística del exjugador de Paracao.

UNO dialogó con el paranaense que ya se instaló en Tucumán y comenzó con los entrenamientos en el club argentino.

“Monteros es un gran club. Viene jugando hace mucho tiempo con un proyecto muy bueno a largo plazo. Quería vivir la experiencia de jugar en el club. Estoy muy contento de estar acá”, comenzó Gonzalo Lapera.

A su vez, aclaró: “Venía jugando de otra posición y en estos días me tengo que acomodar porque en Argentina ya empezó la liga. Me siento cargado por muchos partidos en el último tiempo pero siempre tratando de dar lo mejor y estar dispuesto a entrenar y mejorar”.

Gonzalo Lapera 1.jpg Gonzalo Lapera volverá a competir en la élite del vóley argentino.

“En Argentina hay buenos equipos”, sentenció. “El vóley es un poco distinto al europeo, por ahí tiene más volumen. Yo igual me siento bien, con mucha experiencia y con muchas cosas por aportar al equipo”.

Siguiendo con el hilo de su nivel deportivo, Lapera contó lo que desea durante la temporada venidera: “A esta liga la quiero aprovechar para estar más traquilo. Quiero demostrar toda la experiencia adquirida afuera durante estos años y que sirva para el equipo. Aprovechar en lo deportivo por todos los partidos que se vienen. El objetivo es meter al club dentro de los cuatro mejores”.

El polifuncional jugador de vóley (puede jugar de punta receptor u opuesto) lamentó el hecho de no poder disputar la temporada 2024 con Paracao. “Quería jugar en el club”, sentenció. A su vez, agregó: “Justo apareció Monteros y no dudé”.

“Hace un montón que no jugaba en el país. Hace más de dos años que no jugaba liga local. Estoy contento por estar cerca de la familia nuevamente. Sé que en cualquier momento me pueden visitar. También extrañaba la cultura. Acá hablamos todos el mismo idioma”, dijo, haciendo alusión a que extrañaba las costumbres de argentino.

Exterior

Gonzalo Lapera viajó a Albania a principios del 2022 y vistió los colores del KS Tirana. “Mi experiencia en Albania fue muy gratificante porque el club hacía mucho que no ganaba la liga y durante mi etapa allá tuvimos la posibilidad de ganar en dos ocasiones tanto la copa como la liga”, aseguró.

El hecho de conseguir dichos títulos le dio la posibilidad al club de competir en un escalafón mayor. “Jugamos la copa Challenger. Es una copa europea que te abre las puertas a la Champions League. El club la compitió por primera vez y nos quedamos afuera en primera instancia pero la experiencia fue magnifica”.

“Me traigo muchos amigos, conocí mucha gente”, dijo, en relación a su estadía en Europa. También aclaró: “Fue un cambio cultural muy grande. Tuve que aprender a hablar inglés. En lo personal fue algo muy bueno que me enseñó muchas cosas”.

“Estando en Europa aprendí un montón. Me crucé con equipos de distintos niveles que me enseñaron a tener paciencia. En cualquier momento te pueden ganar un partido o arrebatarte un set. Por ejemplo, en la última liga quedamos terceros en la general pero llegamos a la final y salimos campeones. De esa paciencia hablo”.

Antes de llegar a Monteros Vóley, el jugador paranaense tuvo un breve paso por Paraguay y Brasil. “Fueron dos experiencias que quería vivir”, contó.

“En Paraguay salimos campeones. Allí estuve dos meses y el club hacia más de cinco años que no ganaba un título”.

“Por otra parte, en Brasil hay una liga muy fuerte y pudimos salir campeones de la Liga C. Hay jugadores y equipos muy fuertes y nosotros logramos ascender en ese contexto”.

Crecimiento

El voleibol de la República Argentina lleva una etapa de transición que acompañó con un gran nivel demostrado en los diferentes escenarios. Gonzalo opinó sobre ello: “En la liga Argentina hay un gran recambio de jugadores. Hay chicos de entre 20 y 25 años que están a un buen nivel”.

“Por ahí la situación económica del país no permitió que más equipos jueguen la liga o que puedan contratar jugadores. Es un poco triste, pero se ve un gran esfuerzo de los clubes para poder disputar el torneo en Argentina”, lamentó el punta receptor de Monteros Vóley.

Metas

Para culminar, Lapera contó sobre sus sueños: “Una de mis metas es seguir jugando un alto nivel. Seguir por varios años más, hasta que el cuerpo me lo permita. Me gustaría seguir viajando y conociendo gente. Tener más competencias internacionales para vivir esas experiencias. Jugar un sudamericano o un mundial de clubes son cosas que me gustaría cumplir”.

“Cuando termine de jugar me gustaría seguir en el ámbito. Siendo entrenador, ayudante o estadista. Mi idea es estar para ayudar a los más chicos, es algo que me gusta”, cerró el paranaense.