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Golpe para el Real Madrid: Vinícius Junior recibió cuatro fechas de suspensión y no jugará el clásico

Vinícius Junior fue expulsado ante el Villarreal y fue informado por el árbitro Isidro Díaz de Mera. El brasileño no estará contra Barcelona.

14 de octubre 2026 · 20:19hs
Vinícius Junior fue duramente sancionado.

Vinícius Junior fue duramente sancionado.

El delantero del Real Madrid Vinícius Junior fue suspendido por cuatro fechas tras la expulsión ante el Villarreal por la Liga de España. La figura del equipo dirigido por José Mourinho se perderá el clásico ante el Barcelona, por la 10ª fecha en el Camp Nou.

Vinicius cumplirá la sanción en los partidos ante Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia, correspondientes a las fechas 9, 10, 11 y 12 del torneo español. Recién el 22 de noviembre, después de la fecha FIFA, podrá regresar ante el Celta de Vigo.

¿Por qué lo suspendieron a Vinícius Junior?

La expulsión del delantero de la Selección de Brasil ante el Villarreal se dio tras una revisión del VAR en lo que era el tercer gol del Merengue. El árbitro advierte que, en el inicio de la jugada, Vinicius le tiró del pelo a Nathan Saliba sin disputar la pelota.

Isidro Díaz de Mera, juez del encuentro, no dudó: le sacó roja directa y el futbolista le protestó con agresividad. Ante eso, el referí labró un informe por las conductas inapropiadas del delantero y dejó en manos del Tribunal de Disciplina la suspensión.

En el acta oficial se destaca que Vinicius Junior recibió dos fechas de suspensión por "conducta violenta" (el tirón de pelo al rival) y otras dos por las protestas contra el árbitro.

Lo cierto es que, como no disputó la pelota al momento de la agresión, la pena debió ser severa, ya que no se trató de una acción de juego.

Vinícius Júnior Real Madrid Barcelona Clásico
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