Gabriel Marchetta y toda su experiencia antes del clásico ante Estudiantes

Con 45 años, el jugador de Tilcara será el más veterano el sábado dentro de la cancha. El hooker habló de las expectativas y de las posibilidades que tiene el Verde.





"Estamos con mucha ansiedad porque particularmente nos jugamos mucho. Espero que sea una buena jornada para la gente que vaya a la cancha", dijo.





Al ser uno de los jugadores con mayor experiencia, el popular Perro sabe puede ser uno de sus últimos clásicos ante el CAE: "No me imaginaba jugar otro clásico con 45 años. Hace dos años la idea era dejar con el ascenso logrado. Poder jugar ante Estudiantes es algo muy lindo, es motivante para todos".





"La ganas es lo que mueve todo. Santiago (Reggiardo) y Luciano (Furlán), los entrenadores de Tilcara, me hablaron para que me incorpore al cuerpo técnico pero esa idea no me copaba mucho y por eso decidí seguir. Además, hubo algunas lesiones de chicos que juegan en mi puesto y eso me motivó a continuar en el plantel superior", agregó.





Sobre el partido del sábado y las virtudes que tiene el Verde, Marchetta expresó: "Venimos teniendo un buen trabajo en las formaciones, hemos afianzado las fijas ya sea el scrum y el line. Contra Old Resian que tiene un pack dominante anduvimos muy bien. La idea es reafirmar lo bueno que venimos haciendo".