Futsal: Listos para viajar y competir en el norte

La primera fase se extenderá hasta el miércoles. En esta instancia los equipos se enfrentarán todos contra todos, a una rueda. El programa de la cuarta fecha se determinará de acuerdo a la posición de los participantes al término del tercer capítulo.

Antes de iniciar el camino hacia territorio correntino Alejo Tovane, jugador de Mariano Moreno, Faustino Aguilar, integrante del plantel de Fournier, y Tomás Cáceres, salonista de Español, visitaron la redacción de UNO. Los tres gurises tendrán su bautismo en un torneo de de estas características. Los Panzaverde no ocultaron la ilusión por el desafío que se acerca.

“Anteriormente jugaba al fútbol en Patronato, pero terminé dejando. Me sumé este año a jugar al futsal en Mariano Moreno. Arranqué en la pretemporada. Me sumé porque algunos de los chicos anteriormente jugaban al futbol conmigo. Probé, me gustó y me adapté”, remarcó Tavone.

Aguilar lleva varios años en el ámbito salonista. “Mi hermano comenzó a jugar primero. Yo estaba entrenando fútbol en Patronato, pero al jugar poco me acerqué a Echagüe. Me copó y me incliné por esta disciplina porque me gusta la dinámica”, argumentó. “Esta será la primera experiencia para el equipo porque es un plantel nuevo. Todo el grupo está muy motivado”, añadió.

Cáceres realizó un camino más amplio en la formación del balompié. Transitó por el semillero de Newell’s de Rosario, Patronato y Colón. “A la mañana entrenaba en Santa Fe y a la tarde en Español. Mi viejo quería que jugara al fútbol, pero en Español tenía muchos amigos. Ahí decidí dejar de jugar al fútbol y no me arrepiento porque es un ambiente muy opuesto”, relató.

El estreno absoluto en un nacional despierta un sinfín de sensaciones previas. “Estoy muy tranquilo, confiado de mí mismo y del equipo”, confesó Tomás, quien en la temporada pasada formó parte del seleccionado paranaense en el Argentino de Selecciones”. “Nos venimos preparando desde hace mucho. Además en lo personal aprendí mucho en el Nacional de Selecciones. A partir de ese torneo hubo un cambio radical en lo personal. Aprendí mucho del deporte, del juego, mejoré mucho”, profundizó.

“Genera mucha ilusión jugar un Nacional, y mucho más entusiasma al ser la primera experiencia”, remarcó Faustino. “Genera curiosidad no saber cómo juegan los demás equipos, qué nivel tienen. Eso nos dio muchas más ganas de entrenar. Entrenamos todo este tiempo muy motivados pensando en el Nacional”, amplió el pibe de Fournier.

“Estamos con mucha motivación porque será nuestra primera experiencia. Según la información que manejamos hay muchos equipos con un buen nivel. Equipos que vienen realizando buenos torneos en sus ligas. Eso nos da mucha motivación”, aseveró Alejo.

Los tres gurises coincidieron al momento de mencionar cuales son las expectativas para el desafío que asumirán. “Este año Moreno tiene un grupo nuevo en un gran porcentaje ya que michos de los chicos que estaban en la C 20 pasaron a Primera División. Asimismo nos planteamos llegar hasta donde más lejos podamos”, señaló Tovane.

“Nuestro técnico nos dijo que no vamos a pasear, sino que iremos a competir”, aclaró Aguilar. “Trataremos de dejar a Fournier lo más alto que podamos. Es un viaje donde disfrutaremos estar con amigos, pero vamos a competir. Por eso nuestro objetivo es llegar lo más lejos que podamos”, redondeó el concepto.

“El objetivo de Español está claro: queremos pasar fase de grupos”, apuntó. “No suele pasar seguido que los clubes de Paraná superen esta instancia. Es el objetivo que nos planteamos desde que comenzó el año. Para eso nos propusimos en la pretemporada entrenar duro”, agregó Cáceres.

Pero en Español no todo está enfocado en el aspecto competitivo. Disfrutar de la experiencia es otra de las metas trazadas en La Furia. “Esta temporada fueron promovidos jugadores que el año pasado formaban parte del C17. Además el club cuenta con dos planteles C20 y viajarán chicos de los dos equipos. La idea es disfrutar y experimentar lo que significa jugar un Nacional”, cerró Tomás.