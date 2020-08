Fútbol: cómo reinventarse en esta cuarentena

El paranaesne Walter Almada, de 43 años, tenía todo listo para desarrollar un interesante proyecto de fútbol en el Club Peñarol junto a Fabián Reynoso y todo el equipo de trabajo, pero el avance del coronavirus modificó considerablemente los planes. De ahí en más siguió el trabajo vía Zoom, pero no fue lo mismo ya que algunos integrantes fueron perdiendo, lógicamente, el interés de estar en esta plataforma.

Ahora tiene su programa De Rebote en Radio Eco 105.5 donde además de hablar de deportes, encontró un espacio solidario para desarrollar y dar una mano a los que más lo necesitan, que en estas épocas son muchos. El exjugador de Belgrano, entre otros clubes de Paraná Campaña, pasó por Diario UNO y comentó: “Yo pertenezco al área de deportes de la Municipalidad de Paraná y dentro del fútbol teníamos un lindo proyecto que había arrancado con Fabián Reynoso a la cabeza. El me puso a coordinar Juveniles y el plantel de Primera, pero lamentablemente apareció esto. Fabián vino con un proyecto lindo, interesante luego que Peñarol perdió la final con Sportivo. Llegó Fabián y él me llamo”, narró y agregó en este sentido: “Lo que me gustó, que como en mi caso, trajo 10 o 15 chicos para trabajar en el equipo como Pajita Gómez, El profe Maldacena que ya estaba, Natalio Álvarez, Luis Lizzi, toda gente que le gusta trabajar con juveniles. Era un proyecto interesante para lo que es la barriada de Peñarol, pero quedó trunco con esto de la cuarentena”

El golpe fue duro ya que este proyecto que se había elaborado para el Tricolor, quedó ahí, estancado. “En charlas que mantenemos por Zoom Fabián hizo hincapié en lo que me da la radio ahora, que es trabajar mucho más en lo social que en lo deportivo cuando esto se levante. Sabemos que es un club con muchas carencias donde los chicos todos trabajan y donde no la están pasando bien, su familias y sus padres que quedaron sin trabajo”. El trabajo vía Zoom sólo fue una curita para una gran herida, pero no el antídoto para la enfermedad. “Lo deportivo, cuando vuelva, se verá, se dejará de lado un poco para meterle a la parte social primero. Se hizo complicado trabajar por Zoom. Al principio sí trabajamos porque pensábamos que era todo por 15 días, pero ya luego de cuatro meses ni el pibe se conectaba”, consideró el profe.

En la actualidad Chirola, como lo conocen todos, está despuntando el vicio en Radio Eco haciendo el programa De Rebote. “Estamos en la radio junto a Omar Maldacena y con Julio Galera que es el propietario y productor y Jonathan Pacheco que es el operador. Galera fusionó su radio con una de Colonia Avellaneda la 104.9 FM Red así que salimos en simultáneo así que nos escuchan en Paraná, Colonia y San Benito”.

Reiventarse en plena cuarentena. Eso hizo Almada como muchos otros y en varios rubros. “Pandemia, reiventarse y empatía son las palabras que van de la mano así que en este tren loco, recordando a una vieja banda, Galera no subió. Al principio no sabíamos, pero él nos dijo que le demos para adelante. Con nosotros también estaba Sebastián Palacios, árbitro, pero hoy hace otras actividades en televisión. Galera apostó y ahí estamos”. “La radio nos sirvió, y está bueno decirlo para la gente que nos sigue, en la parte solidaria. Hay gente que no la pase bien, pero mirando a los costados nos damos cuenta que hay personas que la pasan peor que nosotros. Ahí fue donde decidimos darle una manito a los merenderos y hemos podido ayudar. La radio denominó esa acción el partido contra el frío que nos sirvió juntar ropa de abrigo que fue a parar al merendero Los Hermanos. El programa es de deportes, pero ante la falta de deportes, le metemos interés general y así salió todo esto y siempre decimos, para ganarlo entre todos. Hay gente que es solidaria y se enganchó mucho dándonos una mano”, cerró Walter Chirola Almada.