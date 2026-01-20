Uno Entre Rios | Ovación | Franco Mastantuono

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono participó de la jugada del primer tanto de Mbappé y luego marcó el tercero para el Real Madrid, en la goleada por 6-1 en el Bernabéu.

20 de enero 2026 · 19:40hs
Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, con nuevo look, fue ovacionado por el público del conjunto Merengue.

Franco Mastantuono busca renovarse en esta nueva etapa en Real Madrid de la mano de Álvaro Arbeloa: estrenó nuevo look, arrancó como titular, fue clave en el primero de Kylian Mbappé para abrir el marcador y luego anotó el tercer gol del Merengue en el aplastante triunfo por 6-1 frente al Mónaco, en el Santiago Bernabéu, por la Champions League.

Fue su primer tanto en el mítico estadio y el tercero con la camiseta del conjunto madrileño.

Franco Mastantuono marcó su segundo gol con la camiseta del Real Madrid.

Pese al gol de Franco Mastantuono, Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey

Fueron alrededor de 15 bolsones de basura los que se extrajeron de las aguas del río Paraná.

Nueva jornada de limpieza en el río Paraná

El joven crack argentino -quien está en el radar del Inter de Italia- volvió a ir desde el arranque con su nuevo entrenador. Y, apenas comenzó el duelo, tuvo una intervención clave: encaró por la banda derecha y se conectó con Federico Valverde, quien asistió al goleador francés para el 1-0 a favor del Merengue.

Mastantuon, ahora rapado y platinado, fue perdiendo terreno con Xabi Alonso en los últimos meses. Ahora, busca torcer la historia en el inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa al mando del equipo.

El azuleño pudo romper la red en el inicio del segundo tiempo. Tras una asistencia de Vinicius, definió con un derechazo para el 3-0 parcial para el Merengue: fue su primer gol en el certamen continental y también en el Santiago Bernabéu desde su arribo. Con 18 años y 159 días de edad, es el segundo argentino más joven en anotar un gol en el torneo europeo, detrás de Lionel Messi (18 años y 131 días).

Arbeloa decidió reemplazarlo a los 26 minutos del segundo tiempo: mandó a la cancha a Gonzalo Garcia en su lugar. En ese momento, todo el Santiago Bermabeú aplaudió a la joya de 18 años, que llena de ilusión a los hinchas.

El exmediocampista de River se ganó la confianza del nuevo DT: fue titular en dos de los tres encuentros. Frente al Albacete, convirtió un gol. En esta oportunidad, contra el Mónaco, participó constantemente del ataque (pateó al arco en una ocasión a los ocho minutos). De a poco, busca ganarse su lugar. Hoy, lo aplaudieron todos los hinchas.

El gol de Franco Mastantuono

Franco Mastantuono Champions League Real Madrid Mónaco
Dejanos tu comentario