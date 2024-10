Franco Colapinto negó algunos rumores para 2025: "De momento no estaré"

Sin embargo, Colapinto fue claro al desmentir las especulaciones y afirmó que, en lo inmediato, su destino no será la F1. “No, de momento no entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde salió”, comentó el argentino a F1TV. “No tengo ningún asiento para el año que viene y de momento no estaré corriendo en Fórmula 1. Probablemente estaré en otro sitio”, agregó.

Además, expresó su compromiso por regresar a la F1 a mediano plazo si efectivamente no aparece una oportunidad para 2025. “Va a ser tal vez un año en el que no voy a estar acá, pero espero estar demostrando que merezco un asiento acá lo suficiente como para volver en el 2026 o 2027. Es mi objetivo, y por eso hago lo que puedo carrera tras carrera”, declaró.

Qué dicen Red Bull y Williams de Franco Colapinto para 2025

A su vez, aunque el nombre de Colapinto suena en Red Bull, Helmut Marko—asesor del equipo—no bancó la posibilidad de tomar a alguien ajeno a su propio programa de formación: “El problema es que tiene un contrato a largo plazo con Williams”, indicó Marko al diario austríaco Kleine Zeitung. “No es interesante para ningún equipo. No querés entrenar a un piloto para otro equipo”, añadió.

Franco Colapinto 2.jpg Colapinto, Albon y Vowles, el jefe de Willams, en el GP de México de la Fórmula 1. foto: William Racing

Desde Williams, James Vowles también se pronunció sobre la situación del joven piloto, en un tono más optimista y abierto a las negociaciones. "Se ha ganado su puesto en la parrilla, y lo que queremos es ayudarlo a encontrar un sitio”, afirmó.

Uno de los rumores más fuertes que circuló por el paddock durante el GP de México fue la posible salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull, que a su vez subiría a Liam Lawson y liberaría una butaca en RB, el equipo satélite. Mientras, Sauber sigue sin definir quién acompañará a Nico Hulkemberg, lo que se sabría durante el GP de Brasil, el fin de semana próximo.